La crise qui secoue en France «Le Journal du Dimanche» depuis deux mois nous concerne tous. Au-delà d’une inquiétante tentative supplémentaire de mainmise de l’extrême droite sur les médias, j’y vois trois bonnes nouvelles.

D’abord, les idées comptent. Un journal ne se résume pas à un empilement de dépêches d’agences. Un journal, ce sont des avis, des engagements, une vision du monde, des personnalités que l’on choisit, ou pas, de faire apparaître dans les pages, des faits que l’on décide, ou non, de partager. Sans cela, la rédaction ne se retrouverait pas dépouillée de ses journalistes, partis sauver leur âme sous des cieux moins orientés par leur nouveau patron Vincent Bolloré, lequel n’aurait pas investi autant pour imposer le zélé Geoffroy Lejeune.

Deuxième bonne nouvelle: cela n’arriverait pas en Suisse romande. Nous n’avons tout simplement pas les moyens de médias trop marqués politiquement. Aucun groupe de presse ne se permettrait de mettre à la tête d’une rédaction une personnalité trop clivante. Le paysage médiatique s’étant déjà fortement appauvri, il s’agit de ne se fâcher ni avec les lecteurs, ni avec les annonceurs. Des journaux comme «Le Courrier» ou, à l’autre bout du spectre idéologique, «La Nation», font figure d’exception avec un fonctionnement et une économie spécifiques.

Enfin, le fait même que nous ayons eu vent, en Suisse, de cette crise parisienne, est une bonne nouvelle. Un journal du dimanche, ça compte. Ce n’est pas anodin. En Suisse, les interviews-chocs, les annonces politiques et autres révélations se font dans les journaux dominicaux. La presse du dimanche donne le la de la semaine. Pour un homme politique, un patron, un parti, c’est l’assurance que le thème que l’on lance – révélations, accusations, démission ou candidature – sera LA discussion des jours suivants. Et, miracle, ça marche encore! Malgré l’éparpillement et la pluralité des canaux d’informations, malgré internet et les réseaux sociaux, à l’heure où l’on peut consommer de l’information 24 heures sur 24 et où «les nouvelles» ne sont plus qu’un large fleuve inarrêtable, notre besoin de rythme et de rituels est intéressant.

Ce n’est pas pour rien que le 19 h 30 de la RTS n’a pas disparu – même si vous regardez le 19 h 30 à 22 h sur votre téléphone portable, vous regardez encore le 19 h 30. Ce n’est pas pour rien que les pure players comme «Blick» ou Heidi.news se sont empressés de lancer des newsletters envoyées à un moment précis de la journée ou de la semaine, à commencer par une… Heidimanche! Ce n’est pas pour rien qu’un média comme «20 Minutes» lance un service qui permet de recevoir chaque jour à 18 h, via WhatsApp, les «5 informations» considérées «du jour» par la rédaction. Tout savoir, tout le temps, partout – le veut-on vraiment? Avoir rendez-vous, c’est être choisi, et choisir. Peut-être le moyen pour la presse de renouer le fil de son histoire d’amour avec le public.

Isabelle Falconnier Directrice du Club suisse de la presse. FLORIAN CELLA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.