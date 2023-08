Si vous lisez cet article, c’est sans doute que vous faites partie des gens qui lisent les journaux pour s’informer, au contraire de la majorité de personnes qui ont recours aux médias sociaux de manière quasiment exclusive, notamment parmi les jeunes.

Qu’on s’en félicite ou qu’on s’en lamente, nous vivons entourés de flux de données et d’informations charriées entre autres par les réseaux sociaux. Il est donc essentiel de bien gouverner les questions liées au numérique, que ce soit les rapports complexes qu’entretiennent les médias sociaux avec la formation de l’opinion ou les espoirs et les inquiétudes que soulève l’intelligence artificielle, sans compter la cybersécurité.

Depuis 2021, la Suisse s’est dotée d’une stratégie spécifique de politique extérieure numérique. Genève y occupe une place prépondérante, et pour cause: on estime qu’une bonne moitié des discussions concernant la gouvernance numérique internationale s’y déroulent déjà. Tous les grands thèmes de gouvernance ont leur pendant numérique, de la santé aux droits de l’homme en passant par le commerce, le développement, la paix et le désarmement.

Dans le domaine humanitaire, par exemple, le CICR est à la pointe des réflexions visant à promouvoir une meilleure application du droit international humanitaire à la sphère numérique. Il est en train de mettre au point un «emblème numérique», visant à mieux épargner les infrastructures numériques des institutions protégées telles que les hôpitaux, tout comme l’emblème de la Croix-Rouge protège les ressources physiques et le personnel de l’institution sur le terrain.

La Genève internationale se penche sur ces questions depuis des années. Pour se rendre compte de son importance dans la gouvernance numérique, il suffit de feuilleter le Geneva Digital Atlas de la DiploFoundation, qui compte quelque 600 pages! Genève est le siège de l’Union internationale des télécommunications (UIT), du CERN, de dizaines d’agences onusiennes, d’organisations internationales et de centaines d’ONG. Mais le tableau de cet écosystème unique ne serait pas complet sans mentionner les écoles polytechniques, les universités, la place financière et les entreprises innovantes de l’arc lémanique. Les interactions entre ces différents protagonistes font de Genève un lieu privilégié de la gouvernance numérique, avec des effets dans le monde entier.

Prenons un exemple concret, celui de l’initiative Giga, une initiative conjointe de l’Unicef et de l’UIT. Son objectif: connecter toutes les écoles du monde à internet, afin de rendre accessibles les outils éducatifs offerts par la numérisation à plus d’un milliard d’enfants victimes de la fracture numérique. Grâce à une collaboration exemplaire entre agences et aux synergies permises par l’écosystème genevois, des millions d’enfants sont déjà en train de sortir de «l’illectronisme».

En tant qu’État hôte, la Suisse œuvre à renforcer l’attractivité de Genève de la gouvernance numérique et à mettre son potentiel en la matière au service du développement durable. Cet engagement passe entre autres par notre soutien à la DiploFoundation et à son rôle essentiel dans le renforcement des capacités numériques des diplomates et fonctionnaires internationaux, par le travail du Geneva Science Diplomacy Anticipator, ou encore par son appui à des événements mondiaux comme le sommet «AI for Good».

Le travail des acteurs de la Genève internationale dans le domaine du numérique est essentiel pour façonner le monde de demain sur la base des droits de l’homme et d’un développement qui ne laisse personne sur le côté. L’IHEID, l’UIT, la Geneva internet Platform de la DiploFoundation et d’autres partenaires proposent une offre très riche de conférences, d’expositions et de formations tout au long de l’année, dont je vous encourage à profiter pour en savoir plus sur cet aspect fascinant de la Genève internationale.

Jonas Pasquier Chef de la section Affaires globales à la Mission suisse auprès de l’ONU à Genève. DR

