Jackson Hole. Ce lieu touristique, réputé pour ses balades à cheval et ses décors de cinéma, accueille, chaque fin août depuis 1978, à l’invitation de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, les banques centrales les plus importantes, escortées par un nombre restreint de ministres des Finances et de participants issus du milieu académique et de la banque privée. On y discute, on y présente des contributions, mais, surtout, on s’y entend, informellement et derrière des portes closes, sur les lignes à suivre en matière de politique monétaire, afin de relever les défis du moment et d’assurer à long terme la stabilité économique du monde.

Au menu de cette année a surtout figuré la réponse à apporter à une inflation partout en recul, certes, et même en fort recul aux États-Unis, mais qui couve comme le feu sous la cendre. Le discours attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, n’a pas surpris, tant les indicateurs, tous convergents sur la bonne santé de l’économie américaine, accordaient peu de probabilité à une orientation divergente de la politique de la Fed. Oui, la résistance conjoncturelle est étonnante. Non, il ne fallait dès lors guère s’attendre à une baisse des taux, que la même Fed vient d’ailleurs (26 juillet) de relever une nouvelle fois, la onzième depuis mars 2022.

Cela suffira-t-il? Comment en être sûr? Il y a les pronostics et mesures du terrain, auxquels s’ajoute le FOMC, ce Federal Open Market Committee dont les minutes sont suivies attentivement par les milieux financiers pour jauger la probabilité de futurs resserrements monétaires. Sur ces bases-là, le risque paraît faible. Mais il y a aussi le comportement des marchés, hésitants depuis une bonne année. En témoigne notre indice national, le SMI, retombé à son niveau de janvier, dont le surplace traduit bien la perplexité ambiante.

«S'il a été relativement aisé de créer de la monnaie, beaucoup de monnaie en l’espèce, il est à présent infiniment moins facile d’en détruire.»

C’est que, il faut bien en convenir, la politique monétaire n’a qu’une efficacité relative, ou plus exactement, elle est moins bonne au freinage qu’à l’accélération. Relancer l’économie après les crises n’a certes pas été une promenade de santé, parce que les dégâts, en termes de capital détruit et d’emplois, n’étaient pas négligeables. Mais il avait suffi, si l’on ose dire, d’ouvrir largement les vannes du crédit et d’aller jusqu’à en imaginer de nouvelles (rappelez-vous le quantitative easing, ou «assouplissement quantitatif» dans sa maladroite traduction française) pour réveiller la machine.

Mais s’il a été relativement aisé de créer de la monnaie, beaucoup de monnaie en l’espèce, il est à présent infiniment moins facile d’en détruire. D’autant que la vitesse de circulation de cette énorme quantité de monnaie, dont tout découle en définitive, demeure incontrôlable, puisqu’elle ne dépend que des habitudes de paiement et de l’humeur, versatile, des agents économiques, qu’ils soient consommateurs ou producteurs. Aux États-Unis, par exemple, l’agrégat monétaire M2* a frisé 90% du produit intérieur brut mi-2020 pour revenir à 77% fin juin 2023. Pour la Suisse, la variation est encore plus impressionnante: 155% du PIB fin 2020, 123% fin 2022. C’est probablement cet aspect des choses qui rend le maniement de la politique monétaire si délicat et qui représente un vrai casse-tête pour les autorités monétaires.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique.

