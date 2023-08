On me pardonnera de détourner la formule, un brin triviale, pour aborder un sujet sérieux, celui de la gestion des crises dans notre beau pays, sujet qui vient de faire l’objet d’un recueil d’analyses que tout le monde devrait consulter*. Car, îlot depuis si longtemps de prospérité et de bonheur au cœur d’un continent bousculé par la guerre et diverses contrariétés, la Suisse vient de traverser une série de chocs d’ampleur inédite qui l’ont laissée d’abord pantoise, avant que, lentement, elle ne se ressaisisse.

Ce qui, dans cette suite d’événements, donne à réfléchir, ce n’est pas tant le fait que l’appareil politique ait mal manœuvré, bien au contraire, mais qu’il se soit contenté de réagir, au sens strict du terme, au lieu de consulter séance tenante le catalogue – au demeurant peu rempli – des scénarios préparés en vue de faire face aux éventuels accidents de la vie économique, sanitaire, sociale et sécuritaire qui surviendraient à l’improviste.

En fin de compte, on s’en est comme toujours bien sorti, puisque la pandémie n’a, chez nous, fait monter que marginalement les taux de mortalité et à peine affecté la résistance d’un secteur hospitalier pourtant à deux doigts d’être submergé. Le surgissement de l’inflation, autre imprévu, n’a pas pris ici l’ampleur qu’il a connue dans la plupart des autres pays, et les pénuries énergétiques initialement redoutées semblent désormais s’éloigner, nonobstant l’état de dépendance dans lequel nous nous maintenons en matière de gaz, de pétrole, voire d’électricité. Même saut de côté réussi avec le repêchage in extremis de la dépouille Credit Suisse, cédée pour trois fois rien à UBS et, tout dernièrement, ce drame, évité par chance (mais non sans conséquences!), avec le déraillement d’un train de 32 wagons de marchandises lancé à 100 à l’heure dans le tunnel du Gothard par l’entrée sud.

Voilà une ribambelle d’événements qui n’ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui ont pris au dépourvu, et interrogent. Ce que font justement les auteurs de l’ouvrage en question. Leur constat, pour résumer, est que la Suisse officielle commence péniblement à s’équiper de moyens de coordination entre ses diverses instances (les départements fédéraux, leurs chefs eux-mêmes, les offices qui en dépendent), habituées depuis toujours à fonctionner en silo et se préoccupant en premier lieu de la conformité du moindre de leurs gestes avec la base légale qui les légitime.

Ces pesanteurs finissent par plomber l’image du pays à l’extérieur et conduisent jusqu’aux plus compréhensifs de ses partenaires à s’interroger sur sa manière de fonctionner (et de justifier, par exemple, au nom de l’ordre juridique existant, son refus catégorique d’autoriser la livraison de matériel de fabrication suisse à une défense ukrainienne en cruel manque de moyens d’armement).

Tout va cependant très bien, et ne pourrait même aller mieux, de l’avis de certains, en tout cas dans l’optique de l’ancien président du directoire de la Banque nationale Jean-Pierre Roth, qui égrène dans sa contribution les clés des succès remportés à ce jour par celle-ci, à commencer – et à finir, est-on tenté d’ajouter – par son statut d’indépendance, que des esprits chagrins seraient tentés d’écorner. En somme: circulez, il n’y a rien à voir.

