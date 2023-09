Alors voilà. L’étroite place financière suisse – grande en chiffres relatifs, petite en chiffres absolus – cohabite désormais avec un seul et unique géant bancaire, qui pour se comparer à plus gros que lui dans le paysage helvétique n’a d’autre choix que de se mesurer à l’ensemble des banques cantonales, comme si celles-ci naviguaient à l’unisson lorsque surviennent des tempêtes sur l’océan de la finance mondiale.

On ne va pas épiloguer, quand bien même le groupe d’experts choisis par la Confédération a, par la voix de son président, exprimé l’avis qu’après assainissement, Credit Suisse aurait malgré tout été sauvable. Manière, sans doute, de remonter l’estime dans laquelle il faut selon lui tenir les dispositifs mis en place dans l’urgence, mais manière aussi, assez inopportune en l’espèce, de donner du grain à moudre aux plaignants, actionnaires déçus et détenteurs d’obligations conditionnelles AT1, qui tentent devant les tribunaux de récupérer leur mise.

Ces derniers auront fort à faire, tant les recours sont nombreux et les voies choisies par leurs défenseurs tortueuses. Admettons cependant que les juges parviennent au bout du compte à démontrer aux plus têtus qu’il suffit de lire correctement les conditions générales et spéciales des titres en question pour se convaincre qu’il n’y a rien à récupérer, et que le sujet est clos.

«La seule manière de pallier le risque de panique bancaire consisterait à séparer la banque de dépôt de la banque d’investissement»

Reste alors le comportement à adopter pour assurer la solidité d’UBS quoi qu’il arrive. Les experts mandatés, macroéconomistes et juristes de renom pour la plupart (on ne compte qu’un banquier, privé de surcroît, parmi eux), ont serré les bretelles comme on pouvait l’imaginer: davantage d’effectifs et de pouvoirs à la FINMA, de latitude à la Banque nationale pour ses octrois de liquidités, de sûretés acceptables en échange de ceux-ci, et de transparence dans la communication de toutes les parties. Pas ou peu, en revanche, de relèvement des ratios de fonds propres, qui, estime-t-on, seraient suffisants selon les normes de Bâle III applicables au groupe.

Cela suffira-t-il, pour le cas où? Voire.

Car c’est justement ce cas, imprévisible et immensurable, qui continuera de hanter les esprits des surveillants, régulateurs, professionnels de la finance et public concerné en général. On ne connaît pas, en effet, dans la longue histoire des crises bancaires, de bank run ayant été, avec un degré de probabilité supérieur à zéro, prévu et mesuré avant son déclenchement. Oui, dit-on à présent avec le recul, on aurait dû s’inquiéter de l’érosion progressive du titre Credit Suisse Group AG en Bourse. Mais s’il fallait inférer de chaque baisse boursière prolongée la survenance imminente du défaut de l’un ou l’autre des établissements bancaires concernés, il n’en resterait pas beaucoup en vie.

Il faut le dire et redire, la seule manière de pallier définitivement le risque de panique bancaire consisterait à séparer complètement les activités de banque de dépôt de celles de banque d’investissement: «banques étroites» (narrow banks) d’un côté, fonds d’investissement (100% equity-financed mutual funds) de l’autre, comme l’ont proposé divers économistes – américains surtout – depuis les années 30, hélas sans grand succès. Il en coûterait certes un peu d’efficacité au système bancaire et à l’économie en général, mais on mettrait ainsi un terme à ces crises bancaires qui, obéissant on ne sait trop à quel métronome, surviennent à peu près tous les quinze ans*.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.