Servette est en vacances – Chronique d’une saison servettienne sans éclat Les Grenat ont terminé leur exercice avec un match nul 3-3 à Sion. Ils finissent 6es de Super League mais n’ont jamais suscité l’engouement. Valentin Schnorhk Sion

Les Servettiens saluent une dernière fois leur public cette saison. Ils s’en vont en vacances, avec une sixième place. BASTIEN GALLAY/LAFARGUE PHOTOS SPORTS

Le moment suggère le bilan. Dimanche, à Tourbillon, Servette (largement remanié, avec plusieurs cadres déjà en vacances) a refermé sa saison sur un match nul 3-3 à Sion et une 6e place au classement. Antunes, Bedia et Cespedes ont marqué, avant de perdre un avantage de deux buts. Cela ne change rien, bien sûr. Parce qu’après 36 journées disputées, c’est la contemplation qui prend le dessus. Et droit derrière, la projection qui s’impose. Elle viendra dans un deuxième temps: celui des questions sur l’avenir de ces Grenat qui doivent inévitablement retrouver un peu de splendeur.