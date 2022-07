Les acquittements retentissants (2/5) – Chronique d’une magistrale erreur judiciaire Dans les années 90, Henri P. est acquitté après avoir purgé 3 ans et demi de prison pour un braquage qu’il n’a pas commis. Une vie détruite par une enquête boiteuse. Luca Di Stefano

L’électricien (à droite) a passé 1278 jours derrière les barreaux. Ici, lors de son procès en révision à côté de M e Vincent Spira. TDG

Imaginez. On vous arrête pour un braquage que vous n’avez pas commis. Vous pensez que votre alibi va vous sortir d’affaire puisque le jour des faits, vous étiez au travail avec vos collègues. Mais non. Tous les juges estiment que vous avez pu réaliser le hold-up de la bijouterie durant une pause et vous condamnent à passer 5 ans derrière les barreaux.