Football – Christophe Pietrini: «On ne part pas en se disant que c’est plié d’avance» Au moment d’accueillir Carouge, le gardien du FC Compesières (3e ligue) n’est pas du genre à ne pas y croire. Il évoque la magie de la Coupe pour espérer bousculer la hiérarchie. Nicolas Jacquier

Pensionnaire de 3e ligue genevoise, le FC Compesières s’est glissé dans le rôle de Petit Poucet romand de la Coupe. Mais il lui faudra grandir très vite s’il entend bousculer Étoile Carouge, voire créer l’impensable exploit. Afin de préparer au mieux son rendez-vous contre son «prestigieux» voisin de Promotion League, le club de La Croix-de-Rozon s’est offert une préparation de pros. Avec une mise au vert qui l’a conduit jusqu’à aujourd’hui même dans un luxueux gîte, près de Thézillieu, sur le plateau d’Hauteville, à 80 km de Genève. Un stage de cohésion de 48 heures, précieux également dans l’optique du championnat à venir.

Au stade Alfred Comoli, les amateurs de Compesières devront livrer le match d’une vie pour prolonger le suspense. C’est aussi valable, sinon davantage, pour Christophe Pietrini (32 ans), leur gardien, dont le rôle s’annonce capital. On en parle avec lui.

En tant que dernier rempart des Chevaliers, comment imaginez-vous votre dimanche après-midi?

On sait tous que cela s’annonce compliqué. C’est la première fois que l’on atteint ce niveau-là. Mais on ne part pas en se disant que c’est plié d’avance. Je vais tout donner. J’y crois. On a la chance d’avoir un groupe qui vit bien ensemble, partageant les mêmes valeurs. En même temps, on sait déjà que la fête sera belle et qu’elle sera grande quoi qu’il arrive.

Vous y croyez peut-être mais jusqu’à quel point?

On a nos chances, je suis plutôt confiant. On va jouer le coup à fond. Après, on ne sait jamais. Cela reste la Coupe. On sait qu’il y a toujours un peu de magie. Carouge reste un gros morceau, mais on va jouer pour la gagne. Avec l’envie de faire quelque chose qui peut-être nous dépasse.

Par quoi cela pourrait-il se traduire?

L’objectif, c’est de sortir du terrain la tête haute, histoire d’être fier de nous. Il faudra cravacher. Si l’on en est là aujourd’hui, c’est que l’on mérite d’être ici (ndlr: Compesières doit sa présence à son statut de récent finaliste de la Coupe genevoise). Jouer Carouge, c’est juste génial à titre personnel. J’y avais joué jusqu’en M19.

On ne peut s’empêcher de vous demander votre pronostic…

On va tenir le 0-0 pendant 120 minutes. Après, on les sort aux tirs au but comme on en a pris l’habitude lors de nos exploits passés! (Rires)





