Plainpalais – Christophe Pagnot dope les produits de la mer Dans son charmant décor Art nouveau, l’Iode, table de l’Hôtel Tiffany, propose une cuisine aux assaisonnements sans réticence. Olivier Bot

Rencontre avec le chef du restaurant l'Iode de l'hôtel Tiffany, Rue de l'Arquebuse, Christophe Pagnot. Laurent Guiraud

Le cadre Art nouveau de l’Hôtel Tiffany est toujours aussi charmant. On se sent transporté un siècle en arrière, à l’époque où le fameux artiste américain Louis Comfort Tiffany créait des œuvres en verre teinté, comme ces lampes qui illuminent l’Iode, le restaurant de l’établissement. Mais il n’y a probablement pas de lien entre le nom du lieu et l’artiste new-yorkais. Cette table a connu des heures de gloire au temps où Jacques et Laurent Pourcel, les triples étoilés du Jardin des sens à Montpellier, supervisaient le fourneau de l’Hôtel de Plainpalais et celui du Eastwest aux Pâquis. Aujourd’hui, Christophe Pagnot dirige la cuisine de la table qui s’appelle désormais l’Iode.