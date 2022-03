Défi à peaux de phoque – Christophe Leuba gravit l’Everest depuis Les Rasses Cet amoureux de la montagne est monté et a descendu 23 fois le Chasseron, samedi, pour atteindre en dénivelé positif l’altitude du Toit du Monde. Un défi qu’il a réalisé en 17 h 50. Pierre-Alain Schlosser

Une vingtaine d’amis ont partagé ce challenge avec Christophe Leuba. Il n’a été seul que durant trois ascensions du Chasseron, sur vingt-trois. CHRISTOPHE LEUBA/LDD

Il a démarré son défi samedi, sur le coup de 4 h du matin. Christophe Leuba, 55 ans, s’est lancé dans une ascension de l’Everest pas tout à fait comme les autres. Depuis Les Rasses jusqu’aux Petites Roches, il est monté et redescendu 23 fois le Chasseron à peaux de phoque. Le but? Cumuler le dénivelé correspondant à l’altitude de l’Everest, soit 8848 m. «Généralement, ce challenge se fait à vélo ou en trail, mais rarement à skis, explique l’intrépide athlète. Comme je suis assez sportif et que j’étais en forme avant Noël, je me suis fixé cet objectif.»