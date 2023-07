Mon animal et moi – Christophe et «Skar», main dans la patte pour assurer l’ordre À la brigade des chiens de Genève, le binôme est chargé de sillonner la ville lors d’opérations de sécurité, et notamment pour dénicher des explosifs. Christophe Pinol

Christophe O. et «Skar», son berger allemand de 4 ans spécialisé dans la recherche d’explosifs. YVAIN GENEVAY

À quelque chose malheur est bon, si l’on en croit le dicton… L’histoire entre l’appointé Christophe O. et le chien de police Skar commence ainsi sur une triste note: le décès d’une personne âgée qui avait jeté son dévolu sur ce berger allemand dans un élevage fribourgeois. L’agent, lui, après six ans passés à Police Secours, venait de réussir l’examen de conducteur de chien et cherchait justement un chiot quand sa hiérarchie lui a proposé de se charger de l’éducation de Skar, alors âgé de 3 mois.