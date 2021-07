Le plat de l’été (5/10) – Christophe Berger, un timide qui se soigne en cuisinant Enfant, ce confiseur s’est formé au goût et aux saveurs dans les potagers de sa famille et sur les plages de l’Adriatique avant d’en faire son métier. Fedele Mendicino

Dans sa petite cuisine à Dardagny, le confiseur Christophe Berger pose avec sa tarte aux légumes. IRINA POPA

«Préparer mon plat préféré de l’été? Faut demander à Pilar, ma femme. Ou à mon frère, il cuisine bien aussi, mon frère. Non?» Que nenni. De prime abord, il est comme ça, Christophe Berger. Le confiseur genevois a tout d’un timide: «Je n’aime pas parler et encore moins qu’on me regarde.» Et pourtant, avec un peu d’insistance, ce fils d’ouvrier fribourgeois, devenu la coqueluche des plus fins palais du canton, finit par se prêter au jeu. Sur la pointe des pieds. Pas question d’aller dans la cuisine de son échoppe à Plainpalais: «Trop de monde.» On se rend chez lui à Dardagny, dans une ferme rénovée. Son «refuge», à deux pas du château, bien loin de la frénésie de la ville. «On vit ici depuis dix ans. Quand je rentre à la maison, j’ai l’impression d’être en vacances.»