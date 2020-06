Mort d’un géant de l’art contemporain – Christo, un homme libre d’emballer Architecte du paysage, l’artiste décédé chez lui dimanche à New York à l’âge de 84 ans avait créé en 1968 sa première œuvre monumentale à Berne en enveloppant la Kunsthalle avec son épouse Jeanne-Claude. Florence Millioud-Henriques

En 2016, le public marche par dizaines de milliers sur les eaux du lac italien d’Iseo grâce aux «Floating Piers» de Christo. AFP

Son nom, aussi divin que facile à retenir, emballait des foules médusées depuis la fin des années 60 et son art du gigantesque, les monuments. Ce nom ramené à l’essentiel, comme sa vision de l’art, Christo en avait fait une signature immédiatement identifiable par le plus grand nombre. L’homme, décédé dimanche à l’âge de 84 ans chez lui à New York, savait plaire, mutin. Il avait même l’air de s’amuser, le sourire d’un être toujours en accord avec lui-même et plus encore lorsqu’il proclamait «faire des projets irrationnels, irresponsables, sans justification». C’est la définition de son art qu’il donnait!