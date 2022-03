Ville de Genève – Christina Kitsos obtient un blanc-seing pour réformer les crèches

Le constat était largement partagé dans le milieu, il peut désormais s’appuyer sur un rapport étayé. À la demande de la conseillère administrative Christina Kitsos, la Cour des comptes a analysé le dispositif de la petite enfance en place en Ville de Genève. Hérité du XIXe siècle, ce système associatif repose sur des comités de parents bénévoles, à qui il revient de diriger les différentes structures. «Ce mode de gouvernance n’est plus adapté», résume le magistrat François Paychère.

Cause principale: l’explosion de la demande. On compte aujourd’hui près de 5000 inscrits, avec tout ce que cela implique en termes de gestion des ressources humaines et de management. Si l’offre s’est fortement développée au fil des ans, elle n’est pas suffisante. De disparités existent selon les quartiers. Le taux de couverture est de 52% seulement aux Eaux-Vives mais dépasse 100% aux Pâquis. En moyenne, il s’élève à 78%. Traduction: il manque 1100 places. «Une appréciation optimiste», note François Paychère.