Christie’s inaugure sa semaine du luxe Après deux ventes horlogères organisées en live à Genève les 6 et 7 novembre, place à la joaillerie. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

The Fortune Pink. Ce diamant rose taille poire de 18.18 carats est estimé de 25 à 35 millions de francs. CHRISTIE’S IMAGES LTD. 2022/DR

C’est ce joli «petit caillou» estimé de 25 à 35 millions qui mènera les ventes joaillières de Christie’s à Genève, le 8 novembre. Il s’agit du plus large diamant fancy vivid pink taille poire jamais offert aux enchères. Son poids: 18.18 carats. Baptisé The Fortune Pink, il voisinera avec d’autres pierres exceptionnelles, des bijoux historiques et modernes, comme ces trois montres à secret Serpenti de Bvlgari des années 60, ainsi que des pièces de provenance noble.

Mais c’est par l’horlogerie que la maison de vente débutera sa semaine du luxe. À commencer par la plus importante collection appartenant à un seul propriétaire jamais organisée en une seule fois dans la Cité de Calvin. Rendez-vous le dimanche 6 novembre, au Four Seasons Hotel des Bergues, avec 112 montres. Au programme: créations uniques, cadrans personnalisés, prototypes, premiers exemplaires d’horlogers indépendants renommés et de très rares références Patek Philippe et Rolex.

Citons, à titre d’exemple, la fascinante édition limitée de Richard Mille, la RM56-01 AN Saphir, dotée d’un tourbillon et surtout, d’un boîtier constitué d’un seul bloc de verre saphir. Cette prouesse technique a demandé quarante jours d’usinage, 24 heures sur 24 et 350 heures de polissage. Estimation: de 2,5 à 4,5 millions de francs. À noter qu’une partie des recettes de cette collection construite avec passion durant plus de quarante ans sera reversée à des œuvres philanthropiques. D’après Christie’s, le total devrait côtoyer les 20 millions de francs.

Le lendemain, lundi 7 novembre, place à la vente Rare Watches et ses 1219 lots estimés à 14 millions. Parmi lesquels, un petit trésor historique: la Rolex Réf. 6298 ayant appartenu à l’alpiniste suisse et spécialiste de l’oxygène, Jürg Marmet (20’000 – 40'000 francs). Il la portait lors de cette expédition qui en fit le troisième homme à atteindre le sommet de l’Everest, en mai 1956, ainsi que sur l’île de Baffin, trois ans plus tôt, dans le passage du Nord-Ouest de l’archipel Arctique. C’est à ce moment-là que Rolex lui avait offert la montre, comme elle avait l’habitude de le faire à cette époque pour tester ses modèles en conditions extrêmes. En 1956, l’homme était âgé de 29 ans. L’expédition avait duré six mois et avait permis de conquérir pour la première fois la quatrième plus haute montagne du monde, le Lhotse.

Quant au top lot du jour, il est à la fois signé Patek Philippe et Cartier. C’est la seule référence 1518 connue du genre et la première fois qu’elle est mise à l’encan. Il est ici question d’un chronographe à calendrier perpétuel en or fabriqué par Patek Philippe en 1944 , signé, numéroté et certifié par Cartier. Estimation: 1,5 à 2,5 millions de francs. «Pour un collectionneur, c’est une pièce que l’on rencontre une fois dans sa vie», commente Rémi Guillemin, directeur du Département Montres chez Christie’s Genève. Avant d’ajouter qu’il s’agit aussi de la première montre-bracelet dotée de cette double complication produite en série dans l’histoire de l’industrie horlogère.

