Déménagement – Christie’s change de rive La maison de ventes se relocalise près du Four Seasons Hôtel des Bergues où elle tient ses enchères. Sophie Simon

Les nouveaux locaux de Christie’s, Rue du Mont-Blanc 12. GEORGES CABRERA

Après des décennies près de la cathédrale Saint-Pierre, la célèbre maison de vente Christie’s quitte la rive gauche pour s’établir rue du Mont-Blanc, comme le révèlent notamment «Bilan» et «l’Agefi». Elle se rapproche ainsi du Four Seasons Hôtel des Bergues où ont lieu ses mises aux enchères deux fois par an. Elles sont particulièrement consacrées aux bijoux, aux montres et aux vins.

«La semaine d’inauguration du nouveau bureau commence ce jeudi et s’étendra jusqu’à la fin du salon Artgenève, dans un peu plus d’une semaine», indique notamment l’Agence économique et financière. Les nouveaux espaces s’étalent désormais sur quatre étages. Le déménagement serait notamment dû à la vente du bâtiment historique de la Taconnerie, et au besoin de bureaux plus spacieux.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.