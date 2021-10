Comédie de Genève – Christiane Jatahy, le théâtre pour ne pas répéter l’histoire La chouchoute de la Comédie revient enfin avec un remake gigogne du «Dogville» de Lars von Trier, entre film et planches, entièrement monté dans le giron eaux-vivien. Katia Berger

De la metteuse en scène et cinéaste brésilienne Christiane Jatahy, Genève avait déjà applaudi «Julia» en 2014 et «What if they went to Moscow» en 2018. Estelle Valente

S’il fallait ne retenir qu’un seul bienfait de l’actuelle codirection de la Comédie, ce serait d’avoir invité Christiane Jatahy à Genève. Quiconque a eu le bonheur d’assister à «Julia» (d’après Strindberg) pendant la Bâtie 2014 ou à «What If They Went to Moscow» (d’après Tchekhov) entre les murs des Philosophes trépigne d’impatience depuis que se voit reportée la création d’«Entre chien et loup», prévue pour l’ouverture du nouveau théâtre au printemps dernier. On a même grincé des dents quand le Festival d’Avignon a obtenu en juillet la primeur d’une pièce entièrement montée chez sa productrice des Eaux-Vives.

Qu’à cela ne tienne, l’heure de revoir à l’œuvre le métissage par Jatahy d’images filmées et de jeu sur le plateau sonne enfin. On en profite pour rencontrer l’artiste brésilienne qui partage sa vie entre son pays, où sa pratique subit une double censure économique et politique, et la France, où elle est artiste associée de l’Odéon et du Centquatre parisiens.

On vous a découverte avec des pièces de théâtre auxquelles vous intégriez du cinéma. Cette fois, vous partez d’un film de Lars von Trier, «Dogville». S’inspirer d’une œuvre filmique ou dramatique, ça change quoi? Depuis toujours, je me tiens sur cette frontière entre théâtre et cinéma. Partir d’un film implique que des images existent déjà. Elles vont participer à ma proposition dramaturgique, d’autant que le public les a aussi en mémoire, et que je tiens compte de sa perception. Sur un texte, je peux plaquer les images que je veux. Or, je n’associe pas le cinéma qu’aux images, je me sers du dispositif dans son ensemble, montage compris, pour construire ma dramaturgie. Texte ou film, ce sont deux chemins pour arriver au même point.

Dans sa scénographie, «Dogville» emprunte lui-même au théâtre… Lars von Trier travaille sur une proposition un peu brechtienne qui concentre toutes les scènes du film dans un espace unique qu’il délimite à la craie. J’ai repris ce concept formel, non pour le reproduire mais pour le déconstruire. Lui utilise des éléments théâtraux pour arriver au cinéma, je me sers d’éléments cinématographiques pour arriver au théâtre.

Dans «Entre chien et loup», les personnages tournent un remake du film dont ils sont tirés dans l’espoir d’échapper cette fois à la tragédie de l’intolérance. Comme si on tentait aujourd’hui de réécrire le scénario d’un fascisme déjà inscrit dans l’histoire? Oui, il s’agit de répéter une fiction sur l’échec de l’humanité. On peut faire le parallèle avec le nazisme historique. Pour moi, le rapprochement concerne surtout ce qui se passe aujourd’hui au Brésil, avec le régime néofasciste de Jair Bolsonaro. En Europe, on assiste à une montée de l’extrême droite, qui pourrait reprendre le pouvoir. Chez nous, l’histoire se répète déjà. Comme toujours, je travaille sur le théâtre et le cinéma, mais aussi sur le documentaire et la fiction. Dans la pièce, on trouve donc des éléments de réalité, comme le prénom de la protagoniste, Grace, qui est devenu Graça et incarne l’histoire du Brésil.

«Le cinéma est l’art du passé; le théâtre, celui du moment présent.» Christiane Jatahy, metteuse en scène et cinéaste brésilienne, directrice de la compagnie Vértice de teatro

Répéter l’histoire comme des comédiens répètent une pièce? On répète au théâtre précisément pour ne pas répéter l’histoire! À mon sens, la répétition théâtrale appelle par définition la possibilité de faire autrement. On reprend le film pour sortir de son schéma. On n’aboutit pas à la même fin, on en écrit une nouvelle. La tragédie réside dans le fait que, comme le passé hante la mémoire, le risque d’y retomber est omniprésent.

Si vos spectateurs réalisaient un remake du théâtre de Jatahy, seraient-ils mieux à même de changer le monde? On a la chance, au théâtre, de changer tous les jours certains aspects de la représentation. Alors que le film, lui, reste immuable. Le cinéma est l’art du passé; le théâtre, celui du moment présent. «Entre chien et loup» prend à bras-le-corps ce conflit entre passé et présent, cinéma et théâtre, avec en ligne de mire l’espoir que le théâtre permette de s’émanciper d’une histoire passée.

Lars von Trier a-t-il vu votre pièce? Il n’a pas vu la pièce et je n’ai eu aucun échange avec lui personnellement. Mon travail dialogue avec un objet d’art, pas avec son réalisateur. Ça ne m’intéresse pas de changer ce film, et encore moins l’homme derrière, j’utilise simplement une œuvre préexistante pour réfléchir au temps présent.

L’intruse Graça arrive sur scène depuis la salle. Artistes et spectateurs seraient-ils des dangers les uns pour les autres? Au contraire. Nous partageons tous le même espace. Graça arrive de la salle car elle est comme nous, et les gens présents sur le plateau essaient d’accueillir l’étrangère: c’est ce processus qui va être questionné. Plutôt que séparer, je veux rassembler, penser le théâtre comme une agora. Que Graça participe à l’expérience du remake contribue à l’espoir qu’il en change la narration.

«Le fascisme n’a pas le visage d’un monstre», dites-vous. Porterait-il donc le masque du théâtre? Au Brésil, le fascisme est arrivé de manière invisible. Quand nous l’avons vu, il était déjà trop tard: ce constat est d’une grande violence. Tant qu’on croira que le fascisme porte le masque du méchant, on ne sera pas préparé à le combattre. Bolsonaro est peut-être identifiable comme un monstre. Je veux attirer l’attention sur les gens qui n’en sont pas et qui, pour conserver des privilèges, peuvent être amenés à voter démocratiquement pour un monstre. Dans mon théâtre, c’est autre chose, j’insiste pour que le public voie des personnes, pas des compositions. Je demande que le masque du personnage soit transparent, pour qu’on voie l’humain derrière.

Vous revenez à la Comédie en décembre avec «Le présent qui déborde». Qu’en attendre? Quoique différents, les deux spectacles parlent de l’acceptation de l’autre en interrogeant notre responsabilité comme société et comme individus. Dans «Entre chien et loup», je pars de la fiction pour aller à la réalité, et dans «Le présent qui déborde», je fais l’inverse.

«Entre chien et loup», le ventre qui déborde

Julie Bernat (ici avec Philippe Duclos et Matthieu Sampeur), actrice fétiche de Christiane Jatahy, est Graça, version brésilienne de la Grace interprétée par Nicole Kidman dans le film «Dogville». Magali Dougados

Une communauté absorbe une étrangère puis la broie pour sa peine. Tel est en bref l’argument du «Dogville» réalisé en 2003 par von Trier, que Jatahy transpose ici sur scène pour en modifier l’issue. Si son intuition est bonne, l’expérience de la répétition devrait désamorcer l’engrenage tragique. Cette tentative de rectifier en deuxième instance le cours de l’histoire s’appuie sur trois leviers: une troupe intégrant acteurs romands, français et brésiliens (dont la fidèle Julia Bernat en fugitive) au sein d’un décor modulable; une caméra embarquée que les acteurs se passent de main en main et dont les images se projettent en direct; et d’autres plans, préenregistrés, montés à vue, puis eux aussi diffusés sur l’écran surplombant le plateau. Formellement, la mise en abyme d’un récit revécu en le jouant crée ainsi un vertige à plusieurs étages, dopant l’intellect tout en affinant l’émotion. Un étage de trop, peut-être: parce que l’attention s’use à repérer les différentes sollicitations. La trop longue suspension des représentations expliquerait-elle le trop-plein d’intentions? Et un léger sentiment de malaise, qui s’attarde à l’issue du remix: car la réfugiée, loin d’échapper aux abus, a seulement tu sa vengeance. Faudra-t-il un remake du remake pour faire enfin un sort à nos rampants démons?

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.