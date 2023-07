Le patron de la Grande Boucle, qui s’élance ce samedi de Bilbao, promet un spectacle «formidable» grâce à un parcours et des coureurs atypiques. Il se félicite aussi du virage pris par le cyclisme dans sa lutte contre le dopage.

Le patron de la Grande Boucle, qui s’élance ce samedi de Bilbao, promet un spectacle «formidable» grâce à un parcours et des coureurs atypiques. Il se félicite aussi du virage pris par le cyclisme dans sa lutte contre le dopage.

Avez-vous l’impression de redevenir papa chaque année, avec un bébé tous les mois de juillet?

Je n’ai jamais eu cette image en tête. Mais c’est vrai qu’après un Tour de France il y en a toujours un nouveau. En fait, trois éditions roulent en permanence, j’ai eu des rendez-vous ce printemps pour 2025 – on a 300 candidatures chaque année pour organiser une étape, dont 50 de l’étranger. Je vois surtout que le temps passe à une vitesse affolante. Quand j’étais gamin, le dimanche de fin du Tour était le jour le plus triste de l’année et là, j’ai l’impression qu’on repart dès le lendemain.