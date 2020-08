Performance sonore au Mamco – Christian Marclay mue une bande dessinée en partition musicale À l’occasion de l’ouverture de son exposition à la rue des Vieux-Grenadiers mardi, l’artiste américano-genevois donnera un concert avec l’ensemBle baBel. Irène Languin

L’un des collages préparatoires pour «To be continued», partition graphique de 48 pages constituées d’extraits de bandes dessinées. DR

Depuis près de quarante ans, Christian Marclay explore la dimension visuelle des sons. Né en 1955 aux États-Unis de père genevois et de mère américaine, le plasticien n’a cessé de considérer la musique et le bruit dans leur matérialité, usant de la photographie, de la sculpture, de la vidéo ou de la performance pour traduire le sonore en images - et inversement.

Dès le mardi 1er septembre, l’artiste occupe le Cabinet des arts graphiques du Mamco (Musée d’art moderne et contemporain) avec «To Be Continued». À 19h, cette œuvre en forme de bande dessinée sera interprétée musicalement par l’ensemBle baBel, un quintet lausannois avec lequel Christian Marclay collabore régulièrement.

«Je l’ai conçue en 2016 pour baBel, même si elle peut être jouée par d’autres, explique celui qui a grandi à Genève. Je ne sais ni lire ni écrire de notes sur une portée, alors je compose des partitions graphiques basées sur des images.» Sur les 48 pages de «To Be Continued» figurent des extraits de bandes dessinées découpés et assemblés par Marclay: «Tout est basé sur des collages, des rapprochements hétéroclites tirés d’albums d’origines très diverses.»

Inspiration des instrumentistes

Ces planches, ainsi que diverses étapes du processus créatif qui a mené à leur réalisation, sont montrées au 4e étage du musée. Elles seront mises en sons par les cinq musiciens de baBel – Antonio Albanese (guitare), Laurent Estoppey (saxophone), Anne Gillot (flûtes), Luc Müller (percussions) et Noëlle Reymond (contrebasse) –, qui improviseront sur chaque page durant trente secondes. «Le public pourra voir la BD aux murs, mais je veux que les gens soient attentifs aux sons plutôt qu’aux images», souligne son auteur. Car l’interprétation, à chaque fois différente, est remise à l’inspiration des instrumentistes.

«Graffiti composition», une pièce plus ancienne, complétera le concert. C’est dans le Berlin effervescent du début des années 90 que le plasticien a produit cette singulière création participative. Sur le mode de l’affichage sauvage, il appose des pages de portées musicales vierges sur les murs de la ville, sans aucune indication. «Les passants se sont mis à y écrire de la musique, raconte-t-il. J’ai documenté l’évolution de ces notations par la photo, puis choisi 150 images.» Les clichés peuvent être piochés dans une boîte, puis organisés librement et interprétés par n’importe quel instrument.

Si la météo le permet, la performance, qui durera environ une heure, sera donnée dans la cour du musée. En cas de mauvais temps, le concert se tiendra à l’intérieur devant 45 chanceux, mesures sanitaires obligent.