Art – Christian Marclay électrise Beaubourg Partenaire du Centre Pompidou de Paris, le Groupe Mirabaud nous a conviés au prévernissage de l’exposition galvanisante de l’artiste américano-suisse. Carole Kittner

«Untitled (Crying)», 2020, tirage numérique chromogénique. CHRISTIAN MARCLAY/WHITE CUBE

Sa silhouette longiligne, ses lunettes épaisses en écaille foncée et une discrétion qui flirte avec la timidité. C’est ainsi que Christian Marclay débarque au milieu des quelques happy few qui ont eu le privilège de découvrir en avant-première la généreuse exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou jusqu’au 27 février. Il se fraie un passage sans vouloir déranger et regarde, presque interrogatif, l’ensemble de ses œuvres, soit près de 200. L’artiste né en 1955 en Californie est prolifique. Tant dans sa production que dans la variété des thèmes et des médiums qu’il explore. C’est le premier solo show de l’artiste en France depuis 2007.

«L’art pour moi, c’est la vie», nous confie-t-il avec un sourire au coin des lèvres. La glace est brisée. «Il me tarde de recommencer à créer des choses. Cela fait presque trois ans que nous travaillons sur cette exposition, c’est long.»

Partenaire artistique

Débuter son partenariat avec le Centre Pompidou autour de «Christian Marclay» est une aubaine pour le Groupe Mirabaud qui possède déjà, dans sa collection, des œuvres de l’artiste américano-suisse. Et Lionel Aeschlimann, associé gérant de la banque, de confier: «L’accessibilité de l’art est essentielle. L’art dispose de cette capacité à nous connecter à nos émotions et à nous faire réfléchir plus profondément sur l’humanité et le monde.» Mirabaud rejoint ainsi la communauté des plus de 800 mécènes, qui, depuis 120 ans, contribue à l’enrichissement et au rayonnement des collections du Musée national d’art moderne. Le groupe soutient aussi de nombreuses initiatives artistiques en Suisse et dans le monde, le MAMCO en tête, dont il est un des membres fondateurs et partenaires historiques.

Imaginaire pop et punk

Revenons à présent sur l’exposition et à celui à qui l’on doit «The Clock», une installation vidéo longue de 24 heures et pour laquelle il a obtenu le Lion d’Or à la 54e Biennale de Venise. C’est le commissaire du show, Jean-Pierre Criqui, ami de longue date de Marclay, qui nous emmène à travers cette fresque chorale et polymorphe. «Christian est un performer. Ce n’est pas un musicien au sens classique. Souvenons-nous qu’il est le premier à jouer de la «Phonoguitar», un instrument composé d’une platine qu’il pend autour de son cou comme une guitare électrique», explique le curateur. Nous sommes en 1982. Le son et la vidéo, mais aussi les collages et les assemblages, sont au cœur de son travail.

Ici, les plus grandes installations de l’artiste sont présentes. On découvre par exemple une de ses toutes premières vidéos datant de 1982, «Fast Music», dans laquelle le jeune Marclay avale et croque des vinyles. Les formats scénographiés varient eux aussi sans cesse, comme les images, figées ou en mouvement. «Il y a deux fils rouges qui nous ont guidés. Le son, avec les vinyles, leurs emballages, leurs pubs. Et le mode de travail, avec assemblage, collage, peintures. Et ce, sur 40 années.» L’artiste crée de la continuité là où il n’y en a pas. Dans ses vidéos, bien sûr, mais aussi dans «Zoom Zoom» par exemple; cette partition longue de 20 mètres autour des onomatopées et des mangas, conçue pour la chanteuse new-yorkaise Shelley Hirsch.

Arrêtons-nous finalement sur sa dernière création vidéo, «Doors», qui présente un travail étalé sur 10 ans, pendant lesquels Christian Marclay a rassemblé des extraits de films où une porte qui s’ouvre et se ferme apparaît. Plongeon dans la boîte de Pandore du cinéma et ouverture sur le monde garantis.

