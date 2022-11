Christian Lacroix s’insère dans une longue suite de couturiers à avoir enrichi les arts du spectacle, de Chanel à Dior, de Saint Laurent à Versace et à Gaultier. «Je ne saurais parler pour les autres couturiers ou designers, explique-t-il. Mais je crois que l'apport est réciproque s’il y a osmose, alchimie entre eux et le commanditaire. Chanel et Cocteau étaient amis, Yves Saint Laurent et Zizi Jeanmaire aussi, Jean Paul Gaultier était complice des chanteurs ou danseurs pour lesquels il a travaillé. Mais aucun d’entre eux n'en a fait sa profession. Ce sont finalement deux métiers différents. Pour ma part, je ne me suis jamais senti couturier, mais costumier à 200%.»

De quoi se demander quel regard il porte sur l’époque. Autrefois, ne s’habillait-on pas pour aller à l’Opéra? «Je regrette bien sûr le faux confort qui a envahi les rues et les opéras où que l'on se trouve. Je suis assez vieux pour avoir connu les soirées de gala à Garnier, en habit et robe longue. J'ai revu récemment le document fameux montrant non seulement le premier récital parisien de la Callas, mais aussi l'arrivée des invités, l'entr'acte, le dîner... Cela faisait partie du spectacle, du plaisir. Plus tard, l'ère Liebermann, magnifique, brilla encore des derniers feux du Paris qui me faisait rêver, enfant. Mais je me souviens aussi du soir où au fond de notre loge une touriste suédoise a posé ses baskets sur le dossier du fauteuil de devant!»