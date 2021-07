L’art contemporain en deuil – Christian Boltanski emporté par son sujet, la mort Le décès du plasticien français, incontournable de la scène internationale, met encore plus en lumière son exposition au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne. Florence Millioud-Henriques

Christian Boltanski en 2016 lors de son exposition à Valence. L’artiste français aimait jouer avec la lumière, et c’est dans la lumière qu’il vient de disparaître à l’âge de 76 ans. KEYSTONE/KAI FOERSTERLING

«La mort, oui, on peut le dire… était son sujet principal! La mort des enfants et des enfants juifs», glisse, émue, la collectionneuse lausannoise Susanne Dubois. C’est très étrange de parler de lui, mort!» La nouvelle du décès de Christian Boltanski, exposé depuis quelques jours à peine et jusqu’à fin septembre au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, est tombée mercredi. Enfant de l’histoire douloureuse de la guerre, né en 1944 d’un père juif russe et d’une mère corse catholique, le Français qui vivait à Malakoff, banlieue rouge de Paris, avait 76 ans.