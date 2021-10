Hockey sur glace – Chris McSorley et Sierre ont franchi une étape importante L’Ontarien, qui souhaite bâtir une patinoire de 7000 places dans le Valais central et ramener l’équipe de la Cité du Soleil en National League, a signé deux lettres d’intention. Avec la Ville et avec le club. Sport-Center

Avec ses associés, Chris McSorley pilote le projet sierrois à distance, depuis Lugano. 24 Heures/Christian Brun

Le dossier «nouvelle patinoire» a franchi une étape à Sierre, où les parties impliquées dans le développement du projet ont signé deux lettres d’intention qui leur permettent de poursuivre leur travail.

Un groupe d’investisseurs, emmené par l’Ontarien Chris McSorley, et le HC Sierre ont conclu une entente qui, à terme, doit aboutir à un changement dans la structure de l’actionnariat du club figurant actuellement à la cinquième place du championnat de Swiss League (14 matches, 23 points). À brève échéance, l’entraîneur en chef du HC Lugano et ses associés détiendront le tiers des actions de l’équipe du Valais central. Un chiffre qui augmentera par étapes en fonction de la progression des travaux préparatoires du stade.

Plusieurs options d’aménagement

Le président de la Ville de Sierre, Pierre Berthod, et le groupe McSorley ont également apposé leurs signatures au bas d’un document qui indique que les parties souhaitent bâtir une patinoire de 7000 places d’une valeur de quelque 80 millions de francs dans le quartier de Condémines, à 700 mètres de la gare en direction de Sion. Cet accord signifie que les partenaires vont désormais pouvoir plancher sur l’aménagement du terrain et évaluer la rentabilité des options étudiées (logements, hôtel, centre médical, zone touristique, etc.) tout en travaillant sur le tableau de répartition des coûts qui devra être adopté par les instances politiques.

Le président de la Ville de Sierre Pierre Berthod (à g.) et le désormais président de Sierre-Valais Sport Chris McSorley (à dr.). DR

Pour mémoire, Chris McSorley et ses associés avaient approché le président de la Cité du Soleil au début du mois de février 2021 pour présenter leurs desseins. Leurs objectifs étaient de finaliser la construction de l’enceinte pour le mois de septembre 2024 et, parallèlement, d’établir le HC Sierre en National League.

Un délai qui paraît aujourd’hui serré et qui, si la marche en avant se poursuit, devra probablement être réévalué.

