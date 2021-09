Retour victorieux aux Vernets – Chris McSorley a pu refermer le livre d’histoire Congédié en août 2020, le Canadien s’est imposé à Genève avec Lugano. Malgré ses différends avec la direction des Aigles, il a eu droit à un accueil très digne du public. Grégoire Surdez

Chris McSorley a été saisi par l’émotion après le coup de sifflet final lorsque le public lui a enfin rendu hommage. ERIC LAFARGUE

Les yeux sont de la même couleur que ce tapis qu’on a refusé de lui dérouler. «Dès le coup de sirène finale, j’ai été saisi par une émotion très intense. Jusque-là, tant dans la préparation que durant la rencontre, j’étais dans une bulle protectrice. Tout a jailli d’un coup.» Chris McSorley savoure. La victoire, la manière, et l’appel du public qui scande son nom. Il aura aussi fallu attendre la fin du match pour que les fans rendent un bel hommage à celui qui a replacé Genève sur la carte du hockey suisse.

À vrai dire, cette soirée a longtemps ressemblé à n’importe quelle soirée de championnat. Une arrivée à la patinoire presque incognito. Une routine d’avant-match qui ne change pas ou si peu. Chris McSorley a bien sûr été faire un tour à droite. Dans cette partie du couloir qui n’est plus la sienne mais où il est toujours le bienvenu. Il y a des amis qui restent fidèles malgré les aléas de la vie professionnelle. «On a pris un bon moment pour discuter avant le match, dit Jimmy Omer, un chef mat qui n’a jamais eu à se plaindre du Canadien. Et je crois que tous ceux qui ont travaillé avec Chris, au niveau du staff et du bureau, n’ont jamais eu de souci.»