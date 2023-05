Acteur australien – Chris Hemsworth repousse un peu plus les limites Révélé par son rôle de Thor dans les films de l’univers Marvel, l’Australien joue désormais les gros bras dans des blockbusters d’action, dont le prochain «Tyler Rake 2». Infatigable sportif et papa attentif, le beau gosse venu des antipodes assure sur tous les plans. Jennifer Segui

Chris Hemsworth jouant Tyler Rake. JASIN BOLAND / NETFLIX

Attention les yeux! La bande-annonce du deuxième opus de «Tyler Rake», à découvrir le 16 juin prochain sur Netflix, annonce la couleur. Amateurs de comédies romantiques, passez votre chemin! Les nouvelles aventures de ce spécialiste des exfiltrations de la dernière chance envoient du lourd. Poursuites, cascades et échanges de tirs à l’arme automatique s’enchaînent à un rythme d’enfer dans la suite attendue de l’un des plus gros succès de la plateforme de streaming. Carrure d’athlète et œil de velours, l’acteur australien, qui fêtera ses 40 ans cet été, endosse à nouveau le costume de ce mercenaire que rien n’arrête, sans pitié pour ses ennemis, mais prêt à prendre tous les risques pour sauver la veuve et l’orphelin.