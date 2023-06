Cyclisme – Chris Froome ne participera pas au Tour de France Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle n’a pas été retenu par son équipe Israel Premier Tech. Il manquera l’épreuve pour la première fois depuis 2011.

Au Tour de France 2022, Chris Froome avait terminé troisième de l’étape à l’Alpe d’Huez. AFP

Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, n’a pas été retenu pour l’édition 2023 par son équipe Israel Premier Tech qui a dévoilé son effectif de huit coureurs pour la Grande Boucle vendredi. Ce sera la première fois depuis 2021 que Froome ne participera pas à la Grande Boucle qui s’élancera samedi 1er juillet de Bilbao, au Pays basque espagnol.

«Je suis évidemment déçu par cette décision. Le Tour de France occupe une place incroyablement spéciale dans mon coeur», a réagi le coureur de 28 ans auprès du site spécialisé GCN en faisant part de son intention de «revenir sur le Tour de France en 2024».

Si le Britannique n’est plus le champion qu’il fut, à la suite notamment d’un très grave accident lors du Dauphiné en 2019, son absence constitue néanmoins une surprise.

Chris Froome a remporté son dernier Tour de France en 2017. AFP

Vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017, il espérait toujours gagner une étape, à défaut de pouvoir viser le classement général. L’année dernière, il avait pris la troisième place au sommet de l’Alpe d’Huez après une échappée, avant d’abandonner quelques jours plus tard, positif au Covid-19.

«Le choix de l’équipe a été difficile cette année mais on pense avoir choisi les huit coureurs les plus à même de remplir nos objectifs», a commenté Kjell Carlström, le patron de l’équipe. Israel PT partira avec le Canadien Michael Woods comme leader, ainsi que Guillaume Boivin, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong et Dylan Teuns.

AFP

