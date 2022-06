Un produit, une recette – Chorizo: ce si bel Espagnol au teint rubicond Éloge de la picotante saucisse ibérique, avec une recette terre-mer drôlement maligne à la clé. Jérôme Estebe

Le chorizo, chef-d’œuvre ibérique. FotoosVanRobin



Il peut se montrer grassouillet, molachu et insipide. Il peut aussi offrir une chair ferme, un look joliment rubicond et un parfum impérieux autant que singulier. Bref, il en va du chorizo comme de toutes les grandes charcutailles: pas toujours facile de tomber sur le bon numéro, conçu par un artisan soucieux, à partir de produits triés sur le volet. Le chorizo, toujours lui, est donc pluriel. «Dans toutes les maisons respectables d’Espagne, on fabrique autant de chorizos que de jours de l’année: 365 pour la consommation familiale et 50 autres pour les invités», s’émouvait déjà ce bon Alexandre Dumas, en balade ibérique dans les années 1846.

Aux quatre coins de l'Espagne, plus d'un millier d'entreprises, artisanales ou industrielles, perpétuent aujourd'hui cette porcine tradition, pour une production globale de plus de 60'000 tonnes annuelles. Sans oublier le Portugal et certains pays d'Amérique latine qui chorizotent aussi. Voyez la masse.

Ail et pimentón

Outre-Pyrénées, les meilleures saucisses, conçues à partir de maigre et de gras de cochon, doivent leur teint rouille et leur saveur inimitable au pimentón de la Vera, piment séché à la fumée de bois produit dans le nord de l’Estrémadure. Ail, sel, herbes aromatiques, et parfois trait de vin blanc, complètent l’assaisonnement.

La lotte farcie au chorizo, flanquée de son cortège tricolore de tomates, fèves et chanterelles. Appétissant, non? Esteban 1er

La recette, la voilà

En cuisine, ce profil aromatique rare fait du chorizo un condiment précieux. Les Basques, intrépides qu’ils sont, n’hésitent jamais à le marier aux chairs marines. Voilà d’ailleurs une recette d’inspiration basquaise de lotte farcie au chorizo, flanquée de son cortège tricolore de tomates, fèves et chanterelles.

Dans votre cabas, il vous faut: de petites chanterelles, des fèves dans leur gousse – viiiiite, la saison s’achève –, des tomates cerises, un chouette morceau de lotte taillé en tronçons épais, du piment fumé autant qu’ibérique en poudre, quelques tranches d’un bon chorizo.

Vous remarquerez qu’on a sciemment omis d’indiquer les proportions, celles-ci variant considérablement selon le nombre des convives. Sachez, par exemple, que si vous êtes quatre à table, il s’agit de prévoir des quantités deux fois plus importantes que pour un tête à tête. L’inverse se vérifie également.

Marche à suivre (ou pas)

Pour la baudroie cochonne. Poêlez les tranches de chorizo sans matière grasse. Quand elles croustillent, essorez sur du papier ménage.

Avec un couteau pointu et affûté, incisez chaque pavé de lotte. Puis glissez le chorizo dans la scarification. Pas facile.

Salez le poisson, poivrez aussi et pimentez avec le divin pimentón de la Vega, douce et odoriférante poudre castillane.

Juste avant le miam, poêlez presto les pavés dans un peu d’huile d’olive. Genre deux minutes de chaque côté. Mais tout dépend de l’épaisseur de l’animal, of course. Coiffez enfin de chorizo taillé en bâtonnets et de quelques brins de thym.

Le pimentón de la Vera, le piment doux et fumé qui nous veut du bien. Esteban 1er

Pour la garniture tricolore . Écossez les fèves. Pochez deux minutes dans une eau salée frémissante. Refroidissez illico. Puis dérobez. Réservez.

Nettoyez les champignons, à la brosse à dents si possible, sous l’eau claire autrement.

Taillez les tomates en deux.

Émincez une échalote.

Juste avant le miam, faites fondre l’échalote dans une bonne noisette de beurre. Ajoutez tomates et girolles. Sel, poivre, une pincée de gingembre en poudre. Faites cuire cinq minutes à feu mezzo. Intégrez enfin les fèves, touillez 27 secondes.

Puis dressez artistiquement les assiettes.

Olé.

