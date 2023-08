Chorégraphies et pierres précieuses – Quand la joaillerie fait danser Van Cleef & Arpels soutient les spectacles de danse phares du festival de la Bâtie à Genève. Mais pas seulement. Carole Kittner

«Foreshadow» d’Alexander Vantournhout les 9 et 10 septembre au Théâtre Am Stram Gram. BART GRIETENS

Cela fait plus d’un siècle que Van Cleef & Arpels tisse des liens étroits avec le monde de la danse. Dans les années 1940 déjà, Claude Arpels et l’immense chorégraphe George Balanchine donnent naissance, grâce à leur passion commune pour les pierres précieuses, au ballet «Joyaux», dansé à New York pour la première fois en 1967. Puis en 2012, c’est avec Benjamin Millepied, ancien danseur étoile du New York City Ballet et fondateur de la compagnie L.A. Dance Project, qu’un nouveau soutien sur le long terme est déployé. L’initiative Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, elle, est née en 2021 et célèbre ce lien indéfectible en accompagnant des compagnies de danse contemporaine et des institutions à travers le monde, tout en participant à sensibiliser le public à la culture chorégraphique.

Les deux premières éditions du Festival liées à l’initiative se sont tenues à Londres en mars 2022 et ce printemps à Hong Kong. Cette année, la marque joaillière a choisi de soutenir pour la première fois La Bâtie-Festival à Genève autour des spectacles d’Anne Teresa De Keersmaeker et Jean-Guihen Queyras, Miet Warlop, Calixto Neto, François Gremaud et Alexander Vantournhout.

Dans «Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten», la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker rejoue sa connaissance de l’œuvre musicale de Jean-Sébastien Bach. Ici, quatre danseurs et danseuses donneront vie à la partition jouée par le réputé Jean-Guihen Queyras. Rendez-vous déjà très complets les 5 et 7 septembre prochains à La Comédie de Genève. Quant à l’artiste pluridisciplinaire belge, Alexander Vantournhout, il construit un mur qui ne se divise pas dans «Foreshadow», les 9 et 10 au Théâtre Am Stram Gram.

Au-delà du Festival, Van Cleef & Arpels soutiendra au printemps 2024 le ballet du Grand Théâtre de Genève pour la représentation d’«Outsider». L’œuvre chorégraphiée par le directeur de Chaillot, Rachid Ouramdane, clôt la saison et fait aussi monter sur scène des sportifs de l’extrême sur la musique du compositeur américain Julius Eastman.

Carole Kittner est journaliste pour le magazine Tribune des Arts depuis 2021. Spécialiste de l'art contemporain, de l'horlogerie et de la joaillerie, elle a travaillé pour Edelweiss et œuvré dans les relations publiques dans le monde du luxe depuis 2001. Plus d'infos

