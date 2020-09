Polémique en France – «Choqués par ses propos antisémites et négationnistes» Des députés français appellent à sanctionner le rappeur Freeze Corleone dont certaines paroles sont considérées comme des «immondices».

Une cinquantaine de députés issus du parti présidentiel en France appellent jeudi à des sanctions après la diffusion d’extraits de chansons d’un rappeur jugé antisémite et faisant l’apologie du nazisme, tandis que le ministre de l’Intérieur demande aux grands réseaux sociaux de ne pas diffuser ces «immondices».

«(Nous) sommes profondément choqués des propos absolument détestables antisémites et négationnistes tenus par «Freeze Corleone» dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux. Ce dernier fait ouvertement l’apologie du nazisme et l’éloge du terroriste Mollah Omar», écrivent ces députés du parti La République en marche (LREM).

Ces élus demandent au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti «d’agir pour que l’auteur de ce clip abject soit puni. Notre République ne peut accepter que la pseudo expression artistique puisse servir de prétexte aux appels à la haine ou à l’apologie du terrorisme», commentent les députés. «Ne laissons plus rien passer», ajoutent-ils.

«L’impunité doit cesser»

Dans un tweet, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est également indigné des propos contenus dans la vidéo jugés «inqualifiables». «À ma demande, le ministère de l’Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D’ores et déjà, j’appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices», a écrit Gérald Darmanin.

La ligue contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) estime de son côté que «l’impunité doit cesser» et demande à l’ensemble des acteurs, dont les grandes plateformes de diffusion de musique en ligne, de «prendre leurs responsabilités».

Dans des extraits diffusés sur les réseaux sociaux, le rappeur déclare entre autres: «J’arrive déterminé comme Adolf dans les années 30», «tous les jours RAF (rien à foutre) de la Shoah» ou bien encore «comme des banquiers suisses, tout pour la famille pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs».

Le député des Alpes-Maritimes (LR, droite) Eric Ciotti a de son côté dénoncé un «vrai prêcheur de haine» et appelle également les plateformes numériques à le radier et à interdire ses chansons de diffusion.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Freeze Corleone l’ont rapidement défendu, estimant que les élus le jugeaient sur des phrases sorties de leur contexte et sans connaître l’ensemble de son oeuvre et en se basant sur une compilation de différents extraits choisis par la LICRA.

afp/nxp