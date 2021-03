Lettre du jour – Chômeurs en grande difficulté Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Chêne-Bougeries, 21 mars

Covid-19: certains persistent à ne pas vouloir tirer les leçons qui devraient s’imposer. On veut le retour rapide à la normalité. C’est-à-dire à celle d’une économie libérale, mais n’est-ce pas celle qui a justement montré de graves carences préexistantes?

La pratique généralisée du travail temporaire ou du travail sur appel conduisent au sous-emploi et au cumul des petits jobs qui sont devenus de véritables fabriques de précarité. Ces réalités contredisent l’enfumage permanent d’une propagande libérale chargée de présenter la Suisse comme prospère et qui connaîtrait un (faible) taux de chômage.

Plusieurs catégories de demandeurs d’emploi ou de sans-emploi ne rentrent pas dans les calculs du chômage. Ces personnes risquent de se trouver en grande précarité parce qu’exclues du droit aux indemnités de l’assurance chômage (LACI).

Il est grand temps de donner aux chômeurs des prestations décentes et de faire en sorte qu’ils n’aient pas à subir des punitions sous forme de sanctions inutiles et infantilisantes.

Cette loi, archaïque, est déjà obsolète de par ses prestations insuffisantes. À Genève, l’OCE excelle depuis des années dans sa mission de «surveiller et punir» les chômeurs. Une des raisons invoquées pour justifier ces pénalités tiendrait dans le nombre insuffisant de recherches d’emploi présentées. Mais quel sens y a-t-il à obliger le chômeur à faire des offres dans des secteurs qui demeurent en crise ou à l’arrêt avec le Covid?

En sanctionnant durement, l’OCE ignore qu’en privant le chômeur de son revenu, celui-ci peut se retrouver en fin de mois à ne plus pouvoir payer l’assurance maladie, voire pire, se faire expulser de son appartement. Rappelons que la majorité bourgeoise du Grand Conseil a refusé récemment de voter une aide aux locataires en risque d’expulsion sous forme d’un prêt sans intérêt!

Les effets d’annonce de certains partis politiques à Berne cachent mal les différences de moyens mis à disposition dans la lutte contre et le chômage et la précarité. Il est grand temps de donner aux chômeurs des prestations décentes et de faire en sorte qu’ils n’aient pas à subir des punitions sous forme de sanctions inutiles et infantilisantes. La prospérité n’a de sens que quand elle est partagée.

Gérald Crettenand, Kamal Belarbi, Eddie Lacombe, anciens présidents de l’Association de défense des chômeurs