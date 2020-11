Suisse – Chômage partiel: prolongation de procédure pas nécessaire La plupart des cantons s’étant organisés pour faire face aux nombreuses demandes de chômage partiel, la procédure sommaire mise en place par la Confédération n’était pas utile.

Initialement, le Conseil fédéral avait limité cette procédure sommaire au 31 août, avant de décider de la prolonger jusqu’à fin 2020. KEYSTONE

La prolongation de la procédure sommaire permettant de recourir au chômage partiel, dans le cadre de l’ordonnance Covid-19, n’était pas nécessaire. Cette mesure extraordinaire entraîne des risques d’erreurs et d’abus, estime le Contrôle fédéral des finances (CDF).

Pour pouvoir apporter rapidement un soutien aux entreprises touchées par la crise du coronavirus, la Confédération a mis en place une procédure sommaire. Celle-ci permet aux entreprises qui demandent les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail d’éviter de documenter en détail leurs demandes.

A la fin du mois de septembre, plus de 7,5 milliards de francs avaient été utilisés par l’assurance chômage pour des indemnités de réduction de l’horaire de travail (RHT). Le Contrôle fédéral des finances a mené une enquête conjointe avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) auprès des offices cantonaux et des caisses de chômage d’Argovie, de Fribourg, de Lucerne, du Tessin et de Zurich.

Ces cinq cantons concentrent 3,2 milliards de francs, soit 42%, du montant total, selon le rapport publié jeudi par le CDF.

Trop de travail

Initialement, le Conseil fédéral avait limité cette procédure sommaire au 31 août, avant de décider de la prolonger jusqu’à fin 2020. Les cantons doivent faire face à «un nombre massif» de décomptes à traiter, avait alors déclaré le chef du Département fédéral de l’économie Guy Parmelin.

Dans son rapport, le CDF estime que cette prolongation n’était pas nécessaire. La plupart des cantons se sont entretemps organisés pour faire face aux nombreuses demandes.

L’absence de toutes pièces justificatives détaillées rend inefficaces les contrôles qui seront effectués a posteriori dans les entreprises, écrit-il. Il recommande d’adapter dans les plus brefs délais les bases légales sur l’établissement et la conservation des documents justificatifs nécessaires aux contrôles.

Pour le Département fédéral de l’économie, au contraire, les bases actuelles suffisent. La loi sur l’assurance chômage oblige déjà les entreprises à conserver ces documents pendant au moins cinq ans.

Plus de contrôles souhaités

Concernant le contrôle de la conformité des demandes de RHT, le CDF constate qu’il fonctionne dans les cinq cantons visités. Mais un renforcement des contrôles dans les caisses cantonales de chômage est souhaité.

Sur les 25 sociétés examinées, quatre ont versé à leurs employés des allocations pour pertes de gain Covid-19 en plus du chômage partiel. Or, pour éviter ces versements à double, les organes d’exécution ne peuvent pas effectuer de contrôles eux-mêmes. Ils n’ont pas accès aux données des APG Covid-19.

Le SECO devra donc prendre les mesures nécessaires pour vérifier les données des quatre sociétés. Il devra aussi obtenir le remboursement des paiements versés en trop.

140 millions en trop

Plusieurs entreprises n’ont pas respecté le délai légal de transmission des décomptes RHT. Les indemnités leur ont pourtant été versées. Selon des extrapolations du CDF, les montants acquittés à tort pour les décomptes de mars à mai 2020 pourraient atteindre 140 millions de francs pour tous les cantons. Le SECO devra veiller à ce que des mesures correctrices soient prises.

Dans les cantons visités, la lutte contre les abus s’est limitée à une identification et une clarification des soupçons. En raison de la pression du temps et des outils de contrôle limités, les enquêteurs ont fréquemment renoncé à approfondir leur examen.

Depuis mars, le SECO a recueilli 800 annonces d’éventuelles irrégularités. Il en a retenu 277 en vue d’une inspection. Parmi ces cas figurent les 213 cas récoltés via la plateforme du Contrôle des finances lui-même. Fin septembre, celles-ci concernaient 178 sociétés qui ont obtenu des RHT pour quelque 145 millions de francs. La moitié d’entre elles ont aussi obtenu des crédits Covid.

Entre juillet et septembre, le service de révision du SECO a réalisé 36 inspections auprès des entreprises concernées par des annonces d’irrégularités. Celles-ci ont abouti à un million de francs de remboursement et le dépôt de six plaintes pénales.

Enfin, le CDF pointe du doigt le retard pris pour l’installation d’une plate-forme informatique harmonisée pour tous les cantons. La situation semble avoir été réglée depuis son enquête. Depuis fin septembre, toutes les caisses de chômage de Suisse utilisent le système mis en place par l’assurance chômage.

ats/nxp