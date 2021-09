Décryptage d’une photo des seventies – Choc des cultures sur la place Neuve Daniel Calderon expose à la galerie Humanit’art ses images des mouvements de contestation à Genève dans les années 70, ses recherches esthétiques s’approchant d’illustrations de mode et ses nus féminins. Pascale Zimmermann Corpataux

Des dizaines de policiers sont mobilisés pour protéger le Grand Théâtre contre les manifestants qui défilent sur la place Neuve, probablement en 1972. DANIEL CALDERON

Trois pouvoirs s’affrontent sur cette image. Nous sommes en 1972, si la mémoire de Daniel Calderon est bonne. Le photographe genevois arpentait alors la place Neuve avec ceux qui, banderoles tendues et poing levé, revendiquaient leurs espaces d’expression politique et artistique. «Sans culture, pas de futur» version seventies. «Je faisais à l’époque de la photo participative. J’étais spectateur, je prenais les images que l’actualité m’offrait, mais j’étais à fond dans tous ces mouvements de contestation qui se sont formés à Genève dans le sillage de Mai 68. Saint-Gervais avait été occupé, nous voulions en faire un centre culturel alternatif. Nous scandions: «Nous sommes tous des va-nu-pieds» car on nous avait nommés ainsi dans le journal «La Suisse». Toutes les manifestations se déroulaient sur la place Neuve et bien sûr, les autorités craignaient pour le Grand Théâtre.»