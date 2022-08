Enregistrements illégaux – Chloé Frammery sous la menace d’une plainte de l’État L’enseignante coronasceptique, récemment licenciée du DIP, a publié un enregistrement d’un entretien avec le chômage. L’État pourrait porter plainte. Marc Renfer

Chloé Frammery a diffusé un enregistrement d’un entretien avec l’Office cantonal de l’emploi sur les réseaux sociaux. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

La bande, qui dure près de six minutes, a été diffusée jeudi via le canal «officiel» de Chloé Frammery sur la messagerie Telegram. Cet espace virtuel dédié à la «réinformation» est suivi par plus de 15’000 personnes. On y discute crise sanitaire et «atteintes aux droits fondamentaux» ainsi que géopolitique, avec un prisme prorusse. Les «manipulations des médias» y sont allégrement dénoncées.