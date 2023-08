Conseil national – Chloé Frammery se rapproche des évangéliques pour les élections fédérales Trois listes indépendantes ont forgé un apparentement pour le Conseil national: celle menée par l’ex-enseignante genevoise, la liste évangélique et celle de l’électron libre Philippe Oberson. Rachad Armanios

Les listes genevoises pour l’élection au Conseil national comptent 251 candidates et candidats. DR

La Chancellerie a publié lundi les listes définitives pour les élections fédérales de cet automne. Il y a toujours 251 candidats genevois se présentant pour le Conseil national et treize pour le Conseil des États.

Seule surprise: outre les apparentements de la gauche (PS, Verts, EAG et Union populaire) et de la droite (Centre, PLR, UDC et MCG), on découvre que la liste Liberté, composée de la coronasceptique Chloé Frammery et de son compagnon de route Gérard Scheller, est apparentée aux listes Liberté le peuple d’abord et à l’Alliance Chrétienne pour Genève (PEV - UDF).

La seconde liste est notamment formée par Philippe Oberson, candidat indépendant malheureux aux dernières élections pour le Conseil d’État. La troisième réunit le Parti évangélique (PEV) et l’Union démocratique fédérale (UDF), respectivement représentés par le candidat Jospeh Kabongo, pasteur, et par Sylvie Ruffieux, présidente de l’UDF Genève.

Unir les forces

Les évangéliques ont actuellement quatre représentants alémaniques au Conseil national, dont trois du PEV, qui siègent dans le groupe formé du Centre et du PEV, et un de l’UDF, qui siège dans le groupe de l’UDC.

Un apparentement permet aux listes qui le signent de se donner plus de chances, pour l’une d’elles, de décrocher un siège ou un siège supplémentaire.

C’est la même logique, au sein d’un apparentement, qui prévaut concernant les listes sous-apparentées. À cet égard, notons que même si l’Union populaire a nommé ses diverses listes en commençant par l’acronyme EAG, ce parti n’est pas sous-apparenté avec Ensemble à Gauche- solidaritéS · DAL · Parti du travail.

Ce sous-apparentement était souhaité par l’Union populaire dans le but de conserver le siège de la gauche radicale. Elle estimait qu’un nom générique commun permettait un tel sous-apparentement. «Le sous-apparentement n’est pas possible entre listes qui n’appartiennent pas au même parti», rejette Tobia Schnebli, président du Parti du travail.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.