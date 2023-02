Mon animal et moi – Chienne d’avalanche, «Bali» adore la neige. Heureusement! Secouriste bénévole, Yvan Morath apprend l’art du sauvetage en montagne à sa femelle berger allemand de 22 mois. Celle-ci se montre excellente élève. Saskia Galitch

Yvan Morath, 60 ans, conducteur de chien d’avalanche domicilié aux Mayens-de-Sion, et sa chienne «Bali», berger allemand de 22 mois brevetée chienne d’avalanche. YVAIN GENEVAY

Lui, c’est Yvan Morath, 60 ans, Valaisan pur sucre, barragiste à la Grande-Dixence par métier, montagnard et conducteur de chiens de sauvetage par passion. Elle, c’est Bali, 22 mois, femelle berger allemand, chienne d’avalanche et bientôt de surface par métier, chienne d’avalanche et bientôt de surface par passion. Car oui, la jeune demoiselle aime ce qu’elle fait: «C’est essentiel, qu’elle ait du plaisir. Autrement, ça ne vaudrait même pas la peine d’essayer», sourit-il en caressant la tête de Bali.