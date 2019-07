Chick Corea retrouve l’accent espagnol de ses seventies

Conclusion

Le MJF s’achève ce week-end. En plus du concert de Chick Corea, déjà complet depuis longtemps au Jazz Club, le vendredi ramène Lauryn Hill et sa soul d’origine hip-hop au Strav’. L’ex-Fugees est-elle toujours aussi «mal éduquée»? À voir…



Du côté du Lab, l’electro règne dans la profusion, notamment avec Modeselektor et Chloé.



Le projet de Quincy Jones est la grande affaire du samedi, la set list de la soirée a été dévoilée et elle fait la part très belle aux tubes de Michael Jackson avec la participation de -M-.



Au Club, Kimberose repeint la soul à l’énergie pop et José James la joue plus cool.



Au Lab, la francophonie se réinvente aux couleurs du rap français avec Columbine, belge avec L’Or Du Commun et rhabille la chanson aux sonorités synthétiques avec Suzane.





www.montreuxjazzfestival.com