Mort d’un héros du clavier – Chick Corea, comme un piano en Espagne S’il brillait sur son penchant latin, le pianiste a écumé toutes les catégories, des plus délicates aux plus échevelées, participant de l’aventure fusion avec Miles Davis. Boris Senff

Chick Corea lors d’un concert avec le vibraphoniste Gary Burton au Montreux Jazz en 2007. EDOUARD CURCHOD/VQH

À l’époque où l’industrie discographique commençait à solder des compilations, l’un de mes premiers achats aura été une collection de titres électriques de Chick Corea, principalement des morceaux de «Return To Forever», groupe que le pianiste formait au début des années 1970 avec le bassiste Stanley Clarke, le saxophoniste Joe Farrell, la chanteuse Flora Purim et le percussionniste Airto Moreira. Outre que ce disque a contribué à user mon premier lecteur CD, l’anecdote indique assez que le jazz fusion aura été la porte d’entrée principale de l’œuvre du pianiste – décédé mardi d’une forme rare de cancer à l’âge de 79 ans – pour bon nombre de mélomanes. Le musicien, émancipé au Fender Rhodes, s’était lancé dans cette aventure aux côtés de Miles Davis, participant dans ce style à tous les principaux enregistrements du trompettiste, à commencer, dès la fin des années 1960, par «In A Silent Way» ou «Bitches Brew», mais apparaissant également sur le plus funk «On The Corner».

À cette époque, même s’il n’avait pas encore 30 ans, Chick Corea évoluait déjà dans le milieu en instrumentiste confirmé. Il avait déjà collaboré avec Stan Getz, souffleur avec lequel il partageait un penchant jamais démenti pour les variations latines. Ce fils prodige d’un trompettiste de Dixieland fréquentait le clavier depuis l’âge de 4 ans, apprenant la batterie dans la foulée (ce qui explique en partie son intérêt pour un jeu percussif). À 18 ans, il déménage de son Massachusetts natal pour New York. Cab Calloway lui donne son premier engagement professionnel important, mais c’est – déjà – dans les teintes latines qu’il évolue principalement, jouant avec Herbie Mann, Willie Bobo ou Mongo Santamaría.

Ses plus grands succès ne font pas mystère de ce penchant qui marque toute sa carrière, que ce soit le titre «Spain», devenu un standard, ou son double album «My Spanish Heart» (1976), ouvert par le très remuant «Love Castle». Il y a encore deux ans, pour son retour au Montreux Jazz, festival qu’il a visité une bonne vingtaine de fois en groupe ou en solo, le pianiste, amaigri mais très dynamique, enflammait le Jazz Club avec son Spanish Heart Band. Le directeur Mathieu Jaton se souvient d’un «Chick [qui] était l’incarnation de ce que le festival a toujours prôné, un jazz ouvert, surprenant, ultra-créatif. Il pouvait collaborer avec tout le monde. Humainement, c’était un homme d’une gentillesse extrême, un rayon de soleil comme pouvait l’être Al Jarreau. Il n’y avait jamais de problème, tout était facile, tout roulait. Il y a deux ans, son danseur de flamenco était tellement content du revêtement de sol que nous lui avions fourni que Chick a demandé s’il pouvait l’emporter. Il est parti avec un bout de Montreux.»

Chick Corea en 2019 au Montreux Jazz alors qu’il fêtait ses 40 ans de visites solo. Philippe Seira (à dr.), responsable des «performer services», lui avait imprimé spécialement un tee-shirt sur le modèle de celui des 40 ans du MJF. DR

La fusion, la latinité, n’épuisaient évidemment pas les formes de son art. Brillant en duo (avec le vibraphoniste Gary Burton par exemple) mais aussi en solo (d’innombrables enregistrements en témoignent, comme son «Portraits» de 2014), intéressé un temps par les hardiesses du free (avec le groupe Circle et le bassiste Dave Holland) mais aussi par la musique dite savante (de Mozart à Bartok – il aurait dû venir jouer à Lausanne avec l’OCL en juin dans un programme autour de Gershwin), le pianiste symbolisait le musicien à la curiosité et à l’étendue d’action infinies qui pouvait tout faire mais ne faisait que ce qu’il voulait.

Porté par une infatigable exubérance l’encourageant à sauter les frontières et explorer tous les territoires musicaux, Chick Corea devait probablement cette faculté à un travail assidu qu’il faisait facilement oublier en concert. Sa prestation de 2015 à Montreux, en duo avec Herbie Hancock, le trahissait: là où son illustre mais très brouillon collègue multipliait les sorties de route gênantes, Corea cherchait à retrouver un canevas qu’il avait certainement esquissé avec soin au préalable… L’érudition, la technique, au service des joies de la spontanéité.

Musique dans l’hyperespace

Le pianiste restera comme l’un des acteurs incontournables d’une épopée fusion où le jazz s’affranchissait de toutes limites en propulsant ses acquis dans l’hyperespace. On ne dira jamais assez que cette révolution se produisait à une époque où non seulement les drogues ouvraient de nouvelles dimensions mais aussi où la science-fiction prenait un essor inédit – le saxophoniste Wayne Shorter en a toujours été friand. De son côté, Chick Corea avait aussi trouvé, dès la fin des années 1960, un exutoire dans la scientologie dont il était, comme beaucoup d’autres Américains du show-biz, un adhérent fidèle, dialoguant avec son fondateur L. Ron Hubbard et participant même à l’un de ses projets musicaux, «Space Jazz: The Soundtrack of the Book Battlefield Earth». Difficile de savoir quelle a pu être l’influence de cette mouvance sur sa musique qui suffisait largement à lui conférer une aura multidimensionnelle.