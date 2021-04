Distinction gastronomique – Chez Yeast, on ne badine pas avec la dive bouteille Le bistrot carougeois de Bertrand et Bérengère Lutaud vient de voir sa carte des vins sacrée meilleure de Suisse de l’année par le guide Star Wine List. Rencontre bachique. Irène Languin

Bertrand Lutaud, patron du restaurant-épicerie Yeast, à Carouge, pose avec quelques-uns de ses flacons. FRANK MENTHA

Certains romans captivent tant qu’ils sont impossibles à lâcher. Les anglophones les appellent «page turners» (accrolivres, pour les puristes): c’est ainsi que le jury de la Star Wine List of the Year Switzerland a qualifié la carte des vins élaborée par Bertrand Lutaud, patron de Yeast. Truffé de pépites inédites et essentiellement natures, le catalogue vinique de la très fréquentable cantine carougeoise vient d’être sacré meilleure proposition suisse dans la catégorie des moins de 250 références. Fondé en 2017 par le Suédois Krister Bengston, ce guide international ambitionne de répertorier les adresses où déguster les plus exquis flacons à travers la planète.