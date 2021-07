Le Japon dans le canton de Vaud – Chez Un air de Japon, le boss est un chat L’adorable boutique de la rue de la Mercerie à Lausanne propose de l’artisanat japonais et bien plus encore depuis sept ans déjà. Thérèse Courvoisier

Suzu Chan est passé de SDF à PDG (petit dictateur grognon) de Sur un air de Japon, à la rue de la Mercerie à Lausanne. DR

Ce chat n’est pas en porcelaine avec une patte qui monte et descend à l’infini souhaitant bonne chance aux clients. Il n’a pas non plus les traits kawaï de Hello Kitty. Ni le charme des chats des cafés tout exprès que l’on trouve au Japon, où les ronrons accompagnent le bubble tea. Non, Suzu Chan (Monsieur Grelot, référence à son «miaulement de vieille sonnette de bicyclette» dixit Michelle Winteregg Nakao, copropriétaire avec son mari Kyohei de la boutique Sur un air de Japon) est plutôt du genre bougon, voire carrément antisocial. Il trône en vitrine, endormi dans un canapé tricoté sur mesure. Autour de lui, de multiples Totoro sous plein de formes différentes. Une présence qu’il tolère tout juste…

Le matou noir a sa page Facebook et son compte Instagram. De chat errant, il est passé directement au statut de PDG (petit dictateur grognon) de cette boutique qui vend de l’artisanat japonais au cœur de Lausanne depuis maintenant sept ans.

Contrairement aux apparences, c’est Suzu Chan (à g.) et pas Kyohei Nakao le boss. DR

Michelle la Suissesse et Kyohei le Japonais se rencontrent à Las Vegas en 2010. Ils s’installent à Lausanne, où Kyohei commence par enseigner le japonais – il le fait toujours, notamment à des enfants, ce qui est rare – avant de remarquer la fascination des locaux pour sa patrie. Le couple ouvre Sur un air de Japon afin de montrer les nombreuses facettes du pays natal de Kyohei Nakao. «Nous recherchons des objets fabriqués par des artisans et des petits créateurs lors de nos voyages. Nous les choisissons originaux, uniques, magiques, explique Michelle Winteregg Nakao. Les créateurs deviennent nos interlocuteurs directs et nous tissons de belles histoires. Présenter leur production, c’est un peu présenter un membre de notre famille.»

L’origami, façon feuilles de métal. DR

Pas la moindre trace de mangas sur les étagères, mais un joli choix de littérature nipponne. «Nous nous faisons un devoir de populariser les auteurs d’exception dont regorge l’Empire du Soleil levant.»

Cours de pâtisserie à domicile, petit journal électronique, Sur un air de Japon, c’est beaucoup plus qu’une simple boutique.

Mais aussi… Afficher plus Sérénité Encore une très jolie adresse lausannoise, qui propose une véritable plongée au Japon. Futons, buffets anciens, tatamis, calligraphie, estampes, mais aussi un choix énorme de vaisselle et théières, de kimonos très élégants et évidemment des baguettes, bijoux et une foule d’idées cadeaux dépaysantes (rue Centrale 31 à Lausanne, www.serenite.ch). Mais aussi… Uchitomi, accessoires (rue Grand-Saint-Jean 4 à Lausanne, www.uchitomi.ch), Futon.ch, meubles (avenue de Riond-Bosson 12 à Morges, www.futon.ch) ou Images et Atmosphères, objets (chemin de Champex 1 à Aigle, www.imagesetatmospheres.ch).

