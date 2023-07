Tour de France – Chez «Poupou», où le cœur du Tour n’a pas fini de battre La 9e étape du Tour de France relie dimanche Saint-Léonard-de-Noblat au Puy-de-Dôme, deux lieux où Raymond Poulidor a écrit sa légende. Reportage sous ses fenêtres. Simon Meier - Saint-Léonard-de-Noblat

En 2020 déjà, le Tour était passé par Saint-Léonard-de-Noblat, où le peuple de France avait réservé un vibrant hommage à son héros tout juste disparu. AFP/Marco BERTORELLO

Le Tour se nourrit de l’universel comme du microrégional. Parfois, une petite bourgade accouche d’un grand champion, à moins que ce ne soit l’inverse. Raymond Poulidor n’est pas né à Saint-Léonard-de-Noblat, lieu de départ de la 9e étape du Tour de France, ce dimanche. Mais après avoir usé ses fonds de culotte dans les fermes parentales environnantes, il y a passé sa vie, implanté sa célébrité, distillé un patrimoine.

«Certains disent qu’il n’a pas laissé grand-chose au village. Moi je dis qu’il laisse beaucoup, avec cette image de champion populaire, simple, qui discute avec tout le monde, souligne Estelle Delmond, adjointe au maire. Depuis des décennies, il fait parler de nous et il n’a jamais oublié d’où il venait. Il était toujours là pour l’inauguration de la Foire aux vaches.»

Omelette aux cèpes

Jusqu’en 2019 et son décès, le 13 novembre, à 83 ans. Alors ce bourg médiéval de la Haute-Vienne (4500 âmes), à dix bornes à l’est de Limoges, a dit au revoir au monstre du sport cycliste, à son plus fervent ambassadeur, à son plus fameux citoyen. À son pote, aussi, car il en avait tout plein pour taper une belote ou déguster une omelette aux cèpes, son plat préféré.

«J’en ai tellement vu, avec Raymond, il savait se tenir avec le paysan du coin comme avec le prince Albert.» Jean-Pierre Micaud, ami de jeunesse

«J’en ai tellement vu avec Raymond, il savait se tenir avec le paysan du coin comme avec le prince Albert, il me traînait partout, se souvient Jean-Pierre Micaud, qui avait connu le jeune prodige de la Pédale marchoise à l’été 1955. Je le porte au-dessus de tout, il m’appelait son homme d’affaires, son secrétaire. Il a passé toute sa vie dans un périmètre de 40 km. Il n’a jamais cessé de penser aux copains, ni de porter un amour viscéral à sa terre.»

La réciproque est évidemment valable et la commune n’a pas hésité à débourser les 90’000 euros qu’ASO réclame pour l’accueil d’un départ d’étape. Les organisateurs attendent quelque 20’000 personnes à Saint-Léonard-de-Noblat et alentour. Sur son trente et un, tout de jaune vêtue et dardée de clins d’œil à son champion, la coquette localité attend le huitième passage de la Grande Boucle depuis 1951 avec impatience. Animations et spectacles sont prévus, ainsi que trois écrans géants et une exposition consacrée au héros. Les Miaulétous, dont l’histoire raconte qu’ils doivent leur nom aux chants des milans dans le clocher de la collégiale, piaffent.

Sur la tombe de Raymond Poulidor, au cimetière de Saint-Léonard-de-Noblat, trône un cycliste suspendu dans les monts du Limousin. DR

«Cet événement est très bon pour l’attractivité du coin, que ce soit en termes touristiques ou économiques, ne cache pas Estelle Delmond, référente Tour de France auprès de la mairie. Il suffirait que dimanche, parmi les milliers de personnes attendues, l’un des invités décide d’installer son entreprise dans notre nouvelle zone artisanale sur la route de Limoges, pour que l’investissement soit rentabilisé.»

L’héritage de «Poupou» n’a pas fini de fleurir. Dans les rues de Saint-Léonard, où l’on vit de la porcelaine, du cuir – Weston s’y fournit –, du papier et du massepain, on le perçoit partout, cet esprit Poulidor. Les vitrines regorgent d’hommages, de photos. Jean-Pierre Micaud, en guide ému, nous explique un homme, égrène mille souvenirs. Les premiers coups d’éclat, sur les routes du Limousin, la victoire sur Milan-San Remo 1961, qu’il suit depuis un poste-radio militaire au Maroc, les parties de rigolade… «Raymond, la java, il ne savait pas ce que c’était, contrairement à son frère Henri, qui était bamboula et petites nanas. Mais c’était un fin bec qui n’aimait pas les gargotes, et la table, il la tenait bien.»

De foires en supermarchés

La balade nous mène vers la maison où Gisèle vit toujours, elle qui épousa Raymond Poulidor en 1961. C’est là qu’Isabelle et Corinne, future maman du cycliste vedette Mathieu van der Poel, sont nées. On passe notre chemin, la succession s’annonce houleuse. «La vie privée de Raymond lui appartient», tranche celui qui a accompagné son ami dans son après-carrière, de foires en supermarchés, à multiplier les séances de dédicace et les virées.

Jean-Pierre Micaud, l’ami de longue date. DR

Direction le cimetière, avec vue sur les monts environnants. «Depuis 2019, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, il en passe tous les jours qui cherchent la stèle», dit Pascal, conservateur des lieux, qui repeint la porte en bleu pigeon pour l’occasion. Des gens passent, en effet, des jeunes, des vieux. Si l’on n’était pas sur le chemin de Compostelle, on parlerait de pèlerins. Aucun ne s’intéresse au prestigieux voisin, le philosophe Gilles Deleuze. Tout le monde veut voir «la tombe à Poupou».

«Depuis 2019, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, il en passe tous les jours qui cherchent la stèle.» Pascal, conservateur du mémorial en l’honneur de Poulidor

Dimanche, ce sera l’émeute au départ de cette 9e étape qui s’achève au Puy-de-Dôme, là où se cristallisa le duel avec Jacques Anquetil en 1964. La rue Raymond-Poulidor et le stade du même nom seront pris d’assaut. Christian Prudhomme, directeur du Tour, posera une gerbe sur la stèle. Jean-Pierre Micaud versera une larme. Il a suivi l’arrivée du Tour sur les Champs-Élysées à 57 reprises. Il n’y va plus. «Parce que Raymond n’est plus là.»

