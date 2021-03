Enchères – Chez Piguet, la plupart des lots passent online Pour ses ventes de printemps, la maison maintient une seule session en salle, le 17 mars. Elle réunit des œuvres en lien direct avec Genève. Andrea Machalova

La vente du 17 mars chez Piguet sera l’occasion unique d’enchérir pour une étude préparatoire de Christo, témoignant de son intention d’emballer le Jet d’eau de Genève. Piguet

Il fut un temps où pour ses enchères de mars, la maison de vente genevoise Piguet organisait jusqu’à huit sessions de vente, réparties sur trois jours. Mais ça, c’était avant le Covid. S’adaptant aux nouveaux modes de consommation de ses clients, désormais habitués à enchérir en ligne, Piguet ne tiendra ce printemps qu’une seule adjudication en salle, le mercredi 17 mars, à 19h.

C’est donc moins d’une centaine de lots, issus de ses départements Art du XIXe et Art moderne et contemporain, qui passeront sous le marteau du commissaire-priseur. Le reste sera adjugé online only. Mais pas d’inquiétude, l’ensemble des objets continuera à jouir d’une exposition, l’actuelle étant en place dans les locaux de Piguet jusqu’au 14 mars.

«Aujourd’hui, les gens ne se déplacent que s’il y a du spectacle. Nous avons vu une baisse de la fréquentation des salles déjà en 2019, mais la pandémie fut un accélérateur», assure Bernard Piguet, directeur de la maison, qui vise trois sessions en salle par semaine de ventes. Cela ne dépend toutefois pas de lui, mais de la qualité des lots consignés. Seuls ceux présentant un «intérêt émotionnel fort» et pouvant susciter des enchères enflammées gagneront leur ticket pour la salle de vente.

«Certaines personnes imaginent que passer Online représente moins de travail pour nous. Or, c’est tout le contraire. Les clients ne prennent plus la peine d’envoyer un mail, ils veulent de l’instantané. Il faut que toutes les informations, des photos aux rapports de condition, figurent en ligne en amont de la vente», ajoute l’expert.

Collections genevoises

Parmi ces pièces qui ont réussi à se frayer un chemin dans la vacation du 17 mars, plusieurs présentent un lien direct avec Genève. À commencer par cette étude pour le Jet d’eau de Christo, dont il n’existerait que trois exemples. Un se trouvant dans une collection privée, l’autre ayant été acquis par le Mamco.

Cette œuvre sur carton, mêlant textile, ficelle et pastel gras est estimée entre 100’000 et 150’000 francs. Datée de 1974, elle fut réalisée pour l’exposition de l’artiste au Musée Rath. À cette occasion, le réfugié bulgare avait sorti deux autres projets pour Genève, un prévoyant d’envelopper la statue du général Dufour, l’autre le mur des Réformateurs. Aucun des trois n’a pourtant pu voir le jour.

Ce petit bronze de Henry Moore, 12x25x13 cm, «Reclining figure» est estimé entre 50’000 et 80’000 francs. Piguet

Autre œuvre liée à Genève: ce bronze de Henry Moore, haut d’une douzaine de centimètres, acquis auprès de Patrick Cramer en 1985, et dont la forme rappelle indéniablement celui qui fut installé sur la promenade de l’Observatoire, devant le Musée d’art et d’histoire de Genève. Une sculpture offerte aux enchères par une famille genevoise aux côtés de deux autres petits bronzes, un second de Henry Moore et un de Max Ernst, ainsi que d’un ensemble de tableaux signés Georges Mathieu, Maurice Estève, Hans Hartung et Antoni Tàpies.

Bronzes inédits de Derain

Notons également cet ensemble de 42 sculptures en bronze du peintre français André Derain, provenant de la collection de l’éditeur genevois Pierre Cailler et grâce à qui elles ont pu être préservées. En rendant visite à la veuve de l’artiste peu après son décès, celle-ci montre à l’éditeur son atelier dans lequel Pierre Cailler découvre une collection inédite de sculptures en terre. Certaines n’étant même pas encore cuites. C’est en 1950 que Derain, connu surtout pour son œuvre picturale, se met à pratiquer la sculpture et le modelage avant d’être atteint d’une maladie des yeux. Alors qu’il s’en remet progressivement, il meurt en 1954 des suites d’un accident de voiture. «Quand il disparut, il s’avéra très urgent de donner plus de solidité à ces travaux dont certains étaient déjà retombés en poussière. J’ai donc accepté l’offre faite par Monsieur Cailler de les faire reproduire en bronze, sort auquel la plupart d’entre eux avaient été destinés», avait commenté en 1962 Alice Derain. L’ensemble est proposé à des estimations allant de 800’000 à 12’000 francs.