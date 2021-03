Atelier de sculpture – Chez PAC(O), on fait de l’art pour se remettre sur les rails L’artiste plasticien Denis Savary encadre de jeunes adultes dans la conception d’une ville imaginaire, toute en ciment et mosaïques. À voir à Carouge, dans la zone industrielle. Fabrice Gottraux

Février 2021, dans l’atelier de l’association PAC(O), à Carouge. Jeunes et artistes professionnels achèvent une ville imaginaire mêlant montagne-éléphant, arbre-maison et plante-fusil. Laurent Guiraud

Pour sa première sculpture, Kevin s’est inspiré de la célébrissime «Création d’Adam» peinte par Michel-Ange, celle que les touristes peuvent admirer au plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Kevin, pour arriver à ses fins, a employé une barre de fer et du ciment. La barre de fer pour maintenir la structure bien droite, le ciment autour pour faire la forme. Le tout est recouvert d’une myriade de tesselles, ces petits morceaux de céramiques colorés utilisés dans la mosaïque. Particularité de la sculpture: comme dans la fresque de Michel-Ange, les deux bras se rejoignent par le bout des doigts, mais à la verticale. Un bras vient d’en bas, l’autre d’en haut. Impossible en revanche de savoir qui de Dieu ou d’Adam descend du plafond. Seul signe distinctif, une montre à bracelet orne l’un des deux poignets – si Kevin a trouvé depuis comment l’installer. En plus, Kevin a ajouté des mégots de cigarette. Ça fait des petits tubes tout en haut du bras, on croirait voir les veines et les tendons. L’effet est saisissant. Cette sculpture a de la gueule.