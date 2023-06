Cette semaine, lors du sommet sur le plastique, la ministre française des Affaires étrangères a dit: «Si nous n’agissons pas, il y aura en 2050 plus de plastique que de poissons dans l’océan.» Cette perspective vous affole?

Plus qu’affolé, je me sens concerné. Il faut agir et L’Oréal le fait, pas seulement sur le plastique. Je crois qu’il faut toujours baser les choses sur la science. Nous nous appuyons sur une méthodologie développée par des scientifiques du Stockholm Resilience Center, qui mesure l’empreinte environnementale de nos produits pour toutes les étapes de leur cycle de vie. Cela certifie que 97% des produits que nous lançons ont un meilleur impact environnemental que les précédents.