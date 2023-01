Football et basketball – Chez les Dutruel, c’est tel père, telle fille Ancien gardien du PSG et de Barcelone, Richard Dutruel s’est engagé comme bénévole au BBC Troistorrents où joue Melyssa, sa fille cadette. Interview croisée. Nicolas Jacquier

Melyssa Dutruel, joueuse du BBC Troistorrents, et son père Richard, ancien gardien du PSG et du FC Barcelone, ont en commun la volonté d’une passion sportive dans un environnement sain. GABRIEL MONNET

Depuis plusieurs mois, les séances de comité du BBC Troistorrents (LNA féminine) du jeudi soir ont intégré un nouveau participant - et pas n’importe lequel à considérer son riche CV. Ancien éphémère gardien de l’équipe de France – avec une sélection fêtée contre le Cameroun –, Richard Dutruel (50 ans) a évolué au PSG et à Caen, mais il est surtout connu pour avoir effectué l’essentiel de sa carrière de l’autre côté des Pyrénées: il a brillé pendant quatre saisons dans la cage du Celta Vigo, au point d’être désigné meilleur portier de la Liga en 1998, avant de signer à Barcelone en l’an 2000 pour y rejoindre notamment Carles Puyol, Pep Guardiola et Xavi. Que du très lourd. L’apothéose d’une carrière que ce Haut-Savoyard né à Thonon – la famille habite aujourd’hui à Publier, juste à côté la frontière – devait terminer à Strasbourg en 2005 après une ultime étape à Vitoria-Gasteiz, sous le maillot d’Alavès, au Pays basque espagnol.