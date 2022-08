Le régime des sportifs – Chez les athlètes de haut niveau, le piège de la maigreur Dans beaucoup de sports, le poids figure parmi les ennemis à vaincre. Mais une diminution de l’apport calorique menace tout le fonctionnement de l’organisme avec, parfois, des conséquences irréversibles. Jean Ammann

La coureuse de fond allemande Konstanze Klosterhalfen apparaît décharnée. ROBERT GHEMENT/KEYSTONE

L’ours brun, en période faste, peut ingurgiter 100’000 kilocalories par jour. L’ours brun est donc à l’abri du RED-S, ou déficit énergétique relatif dans le sport (en anglais: relative energy deficiency in sport). C’est un trouble ou un syndrome que l’on a cru pendant longtemps réservé aux athlètes féminines et, encore aujourd’hui, on estime que les femmes sont quatre fois plus nombreuses à en souffrir, mais on sait désormais qu’il touche les hommes aussi.