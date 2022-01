Crise sanitaire – Chez les ados, les gestes de désespoir sont en hausse Les chiffres des tentatives de suicide ont doublé en deux ans dans l’une des unités de crise des HUG. Les appels à l’aide se multiplient. Chloé Dethurens Caroline Zumbach

Stop Suicide lance des campagnes d’informations, mais réclame davantage de moyens, notamment pour former les professionnels qui travaillent avec les jeunes. © Olivier Vogelsang / Tamedia

Les gestes et pensées suicidaires chez les adolescents sont en hausse dans le canton, selon plusieurs indicateurs récoltés par la «Tribune de Genève». Le nombre de jeunes ayant tenté de mettre fin à leurs jours a presque doublé entre 2019 et 2021 dans l’une des unités de crise des HUG, alors que les appels au secours se multiplient sur les lignes d’entraide. Les tentatives et les suicides réalisés dans le canton tous âges confondus, quant à eux, augmentent aussi depuis deux ans. Un constat qui inquiète l’association Stop Suicide.



En 2019, 25 adolescents ont été pris en charge suite à une tentative de suicide à l’unité Malatavie des HUG, un lieu de soins, de consultation et d’écoute pour jeunes en crise. Ce nombre a presque doublé en 2021, passant à 48. «Ces chiffres doivent encore faire l’objet d’analyses, mais on sait que ce sont surtout les filles qui sont représentées dans cette augmentation», explique Anne Edan, médecin-adjoint responsable de cette unité de crise. Le nombre d’appels sur la permanence téléphonique de Malatavie, ouverte 7 J/7 et 24 h/24, a été multiplié par deux lui aussi, passant de 1000 à 2000.