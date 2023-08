Les personnalités des communes genevoises (1/5) – Chez le Docteur, c’est Mémé la patronne Marie-Claire Colliard règne sur le célèbre restaurant laconnésien depuis 2005. Caroline Zumbach

Mare-Claire Colliard, la patronne du restaurant Chez le Docteur. LUCIEN FORTUNATI

Dix-huit ans. C’est le nombre d’années que celle que tout le monde surnomme «Mémé» a passé à la tête du mythique café-restaurant Chez le docteur de Laconnex. Dans la commune comme dans toute la Champagne, on l’aime, on la craint ou on s’en méfie, mais une chose est sûre: tous connaissent cette patronne au fort tempérament.