Tournée du cirque national – Chez Knie, Bastian Baker entre en piste Le chanteur fête ses 30 ans, dont un tiers passé sur scène. Il est cette année l’invité vedette de la nouvelle tournée du Cirque Knie, qui commence le 29 juillet, passera dès fin août à Genève avant d’atteindre Lausanne en septembre. Rencontre à Rapperswil. Christophe Passer

Bastian Baker durant les répétitions chez Knie à Rapperswil (SG), quartier général du cirque, cette semaine. René Ruis

Sa joie à recommencer, juste au moment où l’orchestre commence, que les lumières s’allument. Une joie de vivre, aussi, yeux clairs, jeans et t-shirt blanc d’un jeune homme éternel. Bastian Baker, 30 ans, troubadour pop helvétique, déjà une bonne dizaine d’années à monter sur scène de toutes les façons. Il a pu le faire aussi bien dans un stade, devant 100’000 personnes en Amérique du Sud, ouvrant les concerts de Shania Twain en 2018, que seul avec sa guitare dans un TGV en panne entre Lausanne et Paris, quand il décidait de faire passer le temps plus vite. Cette fois, on est à Rapperswil, canton de Saint-Gall, dans une roulotte bien trop luxueuse pour être récente, et que l’on vous précise tout de suite être depuis des décennies celle dévolue aux rencontres avec la presse, ici où le Cirque Knie est à la maison.