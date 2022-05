Mines et pratiques douteuses – «Chez Glencore, le risque d’écoblanchiment demeure élevé» Le groupe minier plaide coupable pour des faits de corruption et de manipulation des cours pétroliers. Il devra payer une lourde amende. Le point avec un expert. Nicolas Pinguely

La multinationale basée à Zoug devra payer près de 1,5 milliard de dollars pour des affaires de corruption et de manipulation du prix du pétrole. KEYSTONE

Glencore plaide coupable. Le groupe minier basé à Zoug vient de conclure des accords avec les justices américaine, britannique et brésilienne pour régler les poursuites engagées contre lui dans des affaires de corruption et de manipulation de marché. Résultat, il devra payer près de 1,3 milliard d’amendes. «Nous reconnaissons la mauvaise conduite identifiée dans ces enquêtes et avons coopéré avec les autorités», s’est excusé Gary Nagle, directeur général de la multinationale.