Restaurant libanais – Chez Fouad, un cours de cuisine pour goûter l’Orient Tous les mezze et les plats orientaux adaptés au goût européen nous régalent dans ce restaurant tenu par Fouad. Alain Giroud

Fouad présente un dessert de sa carte. LDD

La cuisine libanaise, ce sont surtout des mezzes. Froids ou chauds, ils couvrent la surface de la table et on picore ici et là avec un immense plaisir. Quelques idées pour vous aider? Alors suivez le guide…Tenez, ce moutabal crémeux. Ce caviar d’aubergine est très (trop?) légèrement fumé. Il est enrichi de crème de sésame, un peu aillé, citronné sans retenue et parfumé à l’huile d’olive. Belle harmonie.